Zoo in NRW: Irres Spektakel im Aquarium – Pfleger von den Socken

Da waren selbst die Mitarbeiter baff. In einem Zoo in NRW gab es plötzlich Nachwuchs zu bestaunen. Von all dem Trubel bekamen Besucher des Allwetterzoos in Münster allerdings wenig mit. Der Grund: Nicht mal die erwachsenen Tiere hatten sie zuvor zu Gesicht bekommen.

Mit den Neuankömmlingen fallen für den Zoo in NRW (hier mehr Storys lesen) nun auch einige Aufgaben an. Jetzt kümmert man sich erstmal darum, dass die jüngsten Bewohner vernünftig aufwachsen können. Doch wann können Besucher die Tiere endlich sehen?

Zoo in NRW: Nachwuchs über Nacht

Bereits am 6. Dezember durften in Münster einige Neuankömmlinge begrüßt werden. Jetzt teilt der Allwetterzoo dieses Ereignis auch mit seinen zahlreichen Fans. „Am Nikolaustag staunten die Zootierpfleger im ArtenschutzCampus nicht schlecht“, schreibt dieser in einer Mitteilung.

Über Nacht hätte sich die Anzahl in einem der Aquarien um gleich sechs erhöht. „Dabei ist die Art selbst noch so neu im Allwetterzoo Münster, das Ihr sie noch nicht sehen könnt“, heißt es an die Besucher gerichtet. Die Rede ist von den sogenannten Zwerg-Seepferden.

Neue Art im Zoo

Die kleinen Schwimmer gehören zu den kleinsten Seepferdchen überhaupt und sind meist kleiner als zwei Zentimeter. Dass sie existieren wurde erst 1969 festgestellt. Sie kommen für gewöhnlich in den Korallenriffen des westlichen Pazifiks vor.

Durch Überfischung und Zerstörung sind sämtliche Seepferchen-Arten auf dem Kontinent bedroht. Besonders problematisch: zu vielen Arten gibt es nur wenige Daten. In Münster gibt es neben den Zwerg-Seepferdchen auch langschwänzige Seepferdchen.

Zoo in NRW: So ist der Plan

Nun geht es erstmal darum, die Jungtiere gut zu versorgen und zu beobachten. Nach ihrer Geburt sind sie nur wenige Millimeter groß. Deshalb werden die Jungtiere zunächst für acht Wochen in einem separaten Becken gehalten.

Die erwachsenen Tiere dagegen sollen schon bald auch den Besuchern im Zoo in NRW präsentiert werden. Voraussichtlich gegen Ende Januar beziehen sie ihr neues Aquarium.