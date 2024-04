Zoo Duisburg: Irre Szenen mitten in der Nacht – Pfleger greifen zu schwerem Gerät

Diesen Anblick gibt es so im Zoo Duisburg auch nicht alle Tage – plötzlich mussten Pfleger zu einem schweren Gerät greifen! Schuld war Seekuh Sekoe.

Irre Szenen aus dem Zoo Duisburg! Damit der Seekuh-Bulle Sekoe seinen Platz in dem Tierpark finden konnte, musste zu drastischen Mitteln gegriffen werden. Das 4-jährige Männchen ist im französischen Zoo Beauval geboren worden. Den Weg an den Kaiserberg hat das Schwergewicht gut überstanden. Der Transport? Eine logistische Herausforderung! Von dem Abenteuer berichtet der Zoo Duisburg am Mittwoch (17. April) unter anderem auf seinem Facebook-Kanal.

Zoo Duisburg: Seehkuh kam als Schwertransport

„Am späten Dienstagabend nahmen mehr als zehn Mitarbeitende des Zoo Duisburg ihren neuen Schützling in Empfang. Mit einem Schwerlast-Gabelstapler der Firma Clark positionierten die Mitarbeitenden die Kiste samt Seekuh mit Fingerspitzengefühl auf einem besonders stabilen Rollbrett“, berichtet der Zoo.

„Alles verlief Hand in Hand, reibungslos und hochkonzentriert“, resümiert die zuständige Biologin Taissa Faust. „Dabei haben wir auf die Erfahrungen zurückgegriffen, die das Team schon beim letzten Transport von Seekühen im Sommer 2022 gesammelt hat.“

Seehkuh wiegt 450 Kilogramm

Die Reise aus Frankreich hat Sekoe also wohlbehalten überstanden. In einem beheizten Spezial-LKW trat der 4-jährige und 450 kg schwere Seekuh-Bulle am vergangenen Dienstag (16. April) seinen Weg in den Pott an. „Eine auf Großtiertransporte spezialisierte Firma brachte nicht nur das Fahrzeug, sondern auch die Reiseunterkünfte mit: Eine Spezialkiste mit einem Leergewicht von über 900 kg, die während des Transportes mit Wasser gefüllt war. Zootierärztin Dr. Kerstin Ternes begleitete ihren neuen Schützling von Frankreich aus bis nach Duisburg“, schreibt der Zoo weiterhin.

Sekoe ist eine Rundschwanz-Seekuh und trifft am Kaiserberg auf zwei Artgenossen. Manfred (6) und Pablo (4) leben bereits seit Sommer 2022 im Wasserareal der Tropenhalle Rio Negro. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass sich Sekoe schnell eingewöhnt…