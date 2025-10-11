Zoo Duisburg macht es offiziell – es passiert in der Dunkelheit

Da dürfen sich die Besucher vom Zoo Duisburg aber auf etwas freuen! Wie der beliebte Tierpark in NRW nämlich nun bekannt gibt, wird vom 06. November bis zum 07. Dezember 2025 wieder die „Zoolichter“ stattfinden.

Für Besucher und Lichter-Show-Liebhaber bedeutet das wieder, dass der Zoo Duisburg in strahlenden Farben und coolen Licht-Spektakeln erstrahlen wird. Besonders spannend: In diesem Jahr dürfen sich viele auf neue Highlights freuen. Mehr dazu erfährst du hier!

Zoo Duisburg überrascht Besucher

In einer Pressemitteilung informiert der Zoo, dass das Gelände ab Anfang November seine Tore von donnerstags bis sonntags für diese Sonderveranstaltung wieder öffnet. „Jeweils in der Zeit von 17 bis 21 Uhr lassen sich auf dem Zoogelände besondere Lichtinstallationen bestaunen“, heißt es in der Presseinformation. Und Besucher können sich schon jetzt Tickets sichern, denn der Vorverkauf hat bereits gestartet.

Schon zum zweiten Mal überrascht der Zoo Duisburg mit den Zoolichtern und es wird einiges Neues geben. „So erwartet unmittelbar im Eingangsbereich eine Sonne mit rund 10 Metern Durchmesser die Gäste, riesige Ameisen ziehen am Wegesrand durch ein strahlendes Kleefeld und bei den Luchsen verzaubert eine Ballerina im Spiegelsaal. Über 30 verschiedene Lichtinstallationen funkeln entlang des knapp 4 km langen Rundweges“, schreibt der Zoo in seiner Mitteilung.

Tickets ab jetzt im Vorverkauf

Bereits zum zweiten Mal findet das Lichterfest im Zoo Duisburg statt. Jedoch müssen Besucher, die bereits im vergangene Jahr da waren, nicht in die Röhre schauen. „Im Laufe des Jahres wurde der Rundgang komplett mit neuen Highlights geplant, sodass die Zoolichter auch bei Gästen, die bereits im letzten Jahr dabei waren, für strahlende Augen sorgen werden“, erklärt Katharina Thol, Marketingreferentin des Zoo Duisburg. Es werde viel Neues zu entdecken geben.

Ab sofort können sich Zoo-Besucher Tickets im Vorverkauf besorgen. Dabei lassen sich die tagesgebundenen Eintrittskarten rund um die Uhr über den Onlineshop des Zoos und den Kassenautomaten oder während der regulären Zoo-Öffnungszeiten an der Tageskasse erwerben. Die Preise liegen dabei bei 17,50 Euro für Erwachsene und 10,00 Euro für Kinder (3-17 Jahre). Ein Hundeticket kostet 4 Euro.