Freier Eintritt im Zoo Dortmund, Gelsenkirchen, Bochum und Co. – DAS musst du wissen

NRW lockt in zahlreichen großen Städten mit beeindruckenden Zoos – insgesamt gibt es über 50 Anlagen, in denen Besucher Tiere aus aller Welt bestaunen können.

Doch wenn man mit der ganzen Familie einen Tagesausflug in einen NRW-Zoo unternimmt, kann das mit Eintritt und Verpflegung auch schnell recht teuer werden. Ein Tierpark im Westen weist jedoch nun auf eine alljährlich stattfindende Tradition hin, mit der man zumindest ein paar Euros sparen kann – wenn man ein ganz bestimmtes Kriterium erfüllt.

Tierpark Hamm mit Gratis-Aktion

Denn der Spartipp funktioniert nur für die Zoo-Fans, die eine Jahreskarte für den Tierpark Hamm besitzen. Der arbeitet nämlich Jahr für Jahr mit seinen insgesamt zwölf Partnerzoos in NRW zusammen – und bietet Jahreskarten-Inhabern an einem Tag im Jahr freien Eintritt in all diesen Tierparks an.

Dieses Jahr fällt das Datum auf Sonntag, den 21. September 2025. Das teilte der Tierpark Hamm auf Facebook mit.

Das sind alle zwölf Zoos, die man an diesem Tag mit einer Jahreskarte des Tierparks Hamm kostenlos besuchen darf:

Aachen Tierpark Euregiozoo

Tierpark + Fossilium Bochum

Zoo Dortmund

Aquazoo Löbbecke Museum Düsseldorf

Zoo Duisburg

Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen

Tierpark Hamm

Kölner Zoo

Zoo Krefeld

Allwetterzoo Münster

NaturZoo Rheine

Der Grüne Zoo Wuppertal

Eine Jahreskarte im Tierpark Hamm kostet für Erwachsene 49 Euro. Familien mit bis zu 3 Kindern zahlen 89 Euro, Singles mit bis zu drei Kindern zahlen 69 Euro.