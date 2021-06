Schulen in NRW: Gute Nachrichten für Schüler – DAS kann dieses Jahr wieder stattfinden

Schulen in NRW: Corona hat an Schulen für viele Einschränkungen gesorgt. Doch eine Sache dürfen die Schüler jetzt wieder tun!

NRW. Nach vielen schlechten Nachrichten gibt es endlich wieder gut für Schülerinnen und Schülern an den Schulen in NRW!

Besonders Kinder und Jugendliche leiden in der Corona-Pandemie: Keine sozialen Kontakte mit Gleichaltrigen und der Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht. Aber für alle Schulen in NRW und deren Schüler gibt es nun tolle Neuigkeiten.

Schulen in NRW: Es gibt gute Nachrichten!

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer teilte am Mittwoch mit: An den Schulen in NRW dürfen Abschlussfeiern stattfinden! Der so besondere Moment der Zeugnisübergabe zum Schulabschluss, er darf gemeinsam mit den Eltern gefeiert werden.

Die aktuellen Regelungen der Coronaschutzverordnung und die sinkenden Inzidenzen ließen diesen Umstand zu. Doch es geht weiter mit den guten Nachrichten: Grundschulen können bereits Einschulungsfeiern für das kommende Schuljahr planen.

Schulen in NRW: Abschlussfeiern sind endlich wieder möglich! (Symbolbild) Foto: IMAGO / imagebroker

Unterschiedliche Regeln für unterschiedliche Inzidenzen

Bei einer Inzidenz bis 35 im Kreis oder in der Stadt sind in geschlossenen Räumen Feiern mit bis zu 1.000 Teilnehmern erlaubt – im Freien sogar mehr!

Bei einer Sieben-Tages-Inzidenz zwischen 35 bis 50 beträgt die Zahl in geschlossenen Räumen und im Freien bis zu 500 Teilnehmer. Bei einer Sieben-Tages-Inzidenz über 50 sind es in geschlossenen Räumen bis zu 250, im Freien bis zu 500 Teilnehmer.

Doch bei all der Freude gibt es natürlich auch Einschränkungen, welche die Veranstaltungen absichern sollen. Dazu zählen das Tragen von Masken, die Einhaltung von Mindestabständen und die Vorlage eines negativen Corona-Testergebnisses. Doch das dürfte die Freude der Schüler vermutlich wenig bis gar nicht trüben, nach den langen Monaten der Entbehrungen und des Distanzunterrichts.

Es gibt gute Nachrichten für alle Schulen in NRW (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Jan Huebner

