Bluttat in Wuppertaler Pizzeria ++ Messer-Angriff?

Blutspritzer auf den Treppenstufen und dem Gehweg, Chaos und womöglich noch mehr Blut im Laden. In einer Pizzeria an der Eintrachtstraße in Wuppertal ist es am Freitagabend (15. August) offenbar eskaliert.

Was sich genau zugetragen hat, ist bislang unklar. Die Polizei Wuppertal hielt sich am Freitagabend noch bedeckt. Auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte die Leitstelle lediglich einen Einsatz an der Eintrachtstraße ab 19.52 Uhr. Der Tatort ist seitdem abgesperrt.

Bluttat in Wuppertaler Pizzeria – zwei Opfer?

Nach Informationen von DER WESTEN soll es am Abend zu einer Messer-Attacke in der Pizzeria „Dounia“ in Wuppertal gekommen sein. Zwei Personen sollen Verletzungen davongetragen haben. Um wen es sich dabei handelt und wie schwer die Verletzungen sind, ist unklar.

Auf Nachfrage von DER WESTEN wollte die Wuppertaler Polizei keine Details zum Einsatz nennen. Bilder aus der Eintrachtstraße zeigen, dass die Pizzeria abgeriegelt worden ist:

Die Polizei hat die Pizzeria in Wuppertal abgesperrt. Foto: Justin Brosch

Die Polizei muss nun die Hintergründe der Bluttat ermitteln.

Wir berichten weiter, sobald neue Informationen vorliegen.