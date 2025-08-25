Kiosk-Besitzer aus Wuppertal sperrt Räuber im Büdchen ein – irre, wie die Gangster reagieren

Schrecksekunde am Samstagabend (23. August) im Wuppertaler Zooviertel. Gegen 21.40 Uhr stürmten plötzlich zwei Maskierte in einen Kiosk unweit des Bahnhofs Zoologischer Bahnhof.

Einer von ihnen fuchtelte mit einem langen Messer herum. Die beiden Räuber hielten Kiosk-Besitzer Pirabushangar Shanmuganathan eine Stofftasche hin und forderten die Kasse. Doch mit der Reaktion des 35-Jährigen hatten die bewaffneten Räuber nicht gerechnet.

Kiosk-Besitzer aus Wuppertal war vorbereitet

Es ist nicht das erste Mal, dass sein Laden überfallen wird, sollte Pirabushangar Shanmuganathan später zu Protokoll geben. So hatte bereits im Februar 2023 ein Mann mit einer Druckluftpistole versucht, seinen Kiosk auszurauben. Deshalb ist der 35-Jährige mittlerweile vorbereitet.

Einer der Räuber gönnt sich einen Energy-Drink. Foto: Tim Oelbermann

Der Kiosk-Betreiber handelte blitzschnell und drückte auf den Knopf einer Fernbedienung. Dadurch wurde die Außentür des Büdchens verriegelt. Die beiden Räuber saßen in der Falle. Der 35-Jährige brauchte nur noch die Polizei Wuppertal zu verständigen, die innerhalb von kürzester Zeit anrückte und die beiden Jugendlichen (16) festnahm. Zuvor gönnte sich einer der beiden Möchtegern-Gangster aber noch etwas Nervennahrung.

Bevor die Polizei anrückt – Diebe greifen zu

Als ihm seine Ausweglosigkeit bewusst wurde, griff der Jugendliche ins Kühlregal und schnappte sich einen Energy-Drink. Offenbar war ihm klar, dass ihm statt des schnellen Geldes nun ein langes Verfahren bevorsteht. Die beiden 16-Jährigen kamen schließlich zur Aufnahme ihrer Personalien auf die Wache und wurden dann ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Und Pirabushangar Shanmuganathan freute sich, dass seine Technik ein zweites Mal funktionierte. Denn zwischen dem Druckluft-Pistolen-Überfall 2023 und der Aktion am Samstag war auch ein weiterer Überfallversuch an der verriegelten Außentür gescheitert. Dieser Kiosk-Betreiber ist wahrlich kalt wie seine Energy-Drinks.