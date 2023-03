Wuppertal: Axt-Alarm nahe Hauptbahnhof – Pärchen löst Polizei-Großeinsatz aus

Irre gefährliche Szenen in Wuppertal! Am Samstag, den 4. März, sind in der Nähe vom Hauptbahnhof eine 34-Jährige und ihr 32-jähriger Partner auf einen 20-Jährigen losgegangen. Es begann mit einem Streit zwischen der Frau und dem jungen Mann, bei dem sie ihn mit einer Axt bedrohte.

+++ Zoo Wuppertal platzt mit Nachwuchs-Nachricht heraus – „Gerade mal so groß wie ein Gummibärchen“ +++

Kurz nachdem ihr Freund dann hinzueilte – ebenfalls bewaffnet – griff die Polizei ein. Ganze elf Streifenwagen fuhren raus zum Hauptbahnhof Wuppertal. Die Beamten nahmen beide Angreifer in Gewahrsam und stellten ihre Waffen sicher.

Wuppertal: Frau geht mit selbst gebastelter Axt auf 20-Jährigen los

Die zwei Aggressoren hatten offenbar zu viel getrunken und aus bisher ungeklärtem Grund einen Streit vom Zaun gebrochen. Allerdings waren die zwei auch gut vorbereitet. Denn der 32-Jährige trug einen Badmintonschläger bei sich, während seine Freundin eine Art Axt aus einer Eisenstange, einer halbrunden Klinge und einem Sporn gebastelt hatte.

+++ Hund in NRW auf Spaziergang erschossen – sein Besitzer muss alles mit ansehen +++

Laut „Bild“ soll die 34-Jährige gegen 21.00 Uhr an der Straße An der Schloßbleiche auf den 20-Jährigen losgegangen sein und ihn mit ihrer Waffe bedroht haben. Dann sei auch noch ihr Partner dazugestoßen und hätte den jungen Mann ebenfalls bedroht.

Betrunkenes Paar löst Großeinsatz aus

Das stark betrunkene Paar löste mit seinem Handeln einen Großeinsatz der Polizei aus, die mit elf Streifenwagen anrückte. Die Beamten griffen zu und nahmen das Paar in Gewahrsam – die Waffen wurden sichergestellt. Zudem stellten sie Anzeigen gegen beide aus wegen der Bedrohung des 20-Jährigen und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Mehr Meldungen:

Sowohl die Frau als auch ihr Partner mussten zur Ausnüchterung in der Gewahrsamzelle übernachten. Erst am Sonntag ließen die Polizisten das Paar wieder gehen. (mit dpa)