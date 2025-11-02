Wohnungsbrand in NRW: Für einen Mann (46) kommt jede Rettung zu spät

In Brühl-Kierberg – zwischen Köln und Bonn – kam es am Samstagabend (1. November) zu einem tragischen Unglück. Gegen 22.55 Uhr brach in einem Mehrfamilienhaus in der NRW-Stadt ein Feuer aus.

Die Bewohner bemerkten Rauch und alarmierten unverzüglich die Feuerwehr. Obwohl sich die meisten rechtzeitig retten konnten, forderte das Feuer ein Menschenleben.

Schwere Brandtragödie in NRW

Ein 46-jähriger Mann aus Bulgarien wurde tödlich verletzt. Er war Bewohner der Wohnung, in der der Brand vermutlich ausbrach. Vier weitere Hausbewohner erlitten leichte Verletzungen und mussten im Krankenhaus Brühl ambulant behandelt werden. Ihr Zustand ist stabil, teilte die Polizei mit.

Das Mehrfamilienhaus ist vorerst unbewohnbar. Die betroffenen Familien wurden bei Freunden und in Hotels untergebracht. Nun bleibt für sie die bange Frage: Wie konnte es zu dem Feuer kommen? Denn die Ursache des Brandes in der NRW-Stadt ist weiterhin unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt und hat den Brandort beschlagnahmt.

Feuerwehr und Polizei im Einsatz in NRW

Die betroffenen Bewohner konnten sich laut Polizei noch gegenseitig warnen. Auch die informierte Feuerwehr war schnell vor Ort. Trotz aller Bemühungen der Retter und des beherzten Einsatzes der Bewohner konnte ein Leben nicht mehr gerettet werden.

Die Ermittler stehen vor einer schwierigen Aufgabe. Was genau das Feuer ausgelöst hat, ist bis dato nicht bekannt. Spuren am Unglücksort werden derzeit ausgewertet. Angehörige des verstorbenen Mannes sowie die Verletzten, die aus dem Haus in NRW gerettet wurden, stehen unter der Betreuung der zuständigen Behörden.