Witten: 28-Jähriger prügelt Mann krankenhausfrei – Lebensgefahr!

Witten. Am Dienstagabend ist in Witten ein Streit zwischen zwei Männern im Lutherpark eskaliert.

Ein 28-Jähriger hatte in dessen Verlauf so heftig auf einen 42-Jährigen aus Witten eingeprügelt, dass dieser mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Witten/NRW: Mann nach Streit mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus

Zeugen der Auseinandersetzung alarmierten umgehend die Polizei. Die traf vor Ort sowohl auf den Schwerverletzten als auch auf den Tatverdächtigen. Dieser war gerade dabei, den Lutherpark zu verlassen.

Als die Beamten den 28-Jährigen festnehmen wollten, leistete er heftigen Widerstand. Dadurch verletzte er zwei Polizeibeamte, die anschließend dennoch weiterarbeiteten.

Haftbefehl gegen 28-Jährigen

Die Einsatzkräfte brachten den 42-Jährigen zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum erließ das Amtsgericht Witten am Mittwoch einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den 28-jährigen Wittener. (vh)