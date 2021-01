Winterberg/Sauerland: Mann tot aufgefunden – Polizei hat schlimmen Verdacht

In Winterberg im Sauerland (NRW) wurde ein Mann (65) tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Leiche wurde in den Morgenstunden am 30. Dezember entdeckt.

Wie es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und des Polizeipräsidiums Dortmund am Freitag heißt, ermittelt derzeit die Mordkommission.

Ermittlungen zu Einbruch: Getöteter in Wohnung entdeckt

Die Mordkommission wurde bereits eingeschaltet. (Symbolbild) Foto: imago images / Rupert Oberhäuser

Bei Ermittlungen zu einem Einbruch in Winterberg im Sauerland ist die Polizei auf die Leiche gestoßen. Wegen der Verletzungen des 65-Jährigen gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus, wie es weiter heißt. Um welche Art von Verletzungen es sich handelt, ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei arbeiten auf Hochtouren, etwas über den Fall rauszufinden. Foto: picture alliance/dpa

Die Polizei in Dortmund hat eine Mordkommission eingerichtet, um Hintergründe und Details aufzuklären. (jhe mit dpa)