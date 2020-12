Winterberg/Sauerland: Anwohner angewidert ++ DAS ekelt sie an ++ Auch Laschet schaltet sich ein

Winterberg. Das Corona-Chaos im Sauerland hält an.

Auch am Dienstag haben winterliche Temperaturen und Schnee viele Menschen nach Winterberg gelockt. Die Stadt reagierte bereits am Montag deutlich und bat die Menschen nicht mehr anzureisen. „Liebe Gäste, die Verkehrssituation spitzt sich derzeit bereits wieder extrem zu. Auch heute bleibt uns nur die Bitte an alle, die sich gerade auf den Weg machen oder schon auf dem Weg zu uns sind, von der Anreise abzusehen.“

Doch der Appell der Stadt Winterberg stieß auf taube Ohren. Nun schaltet sich auch Fernseh-Satiriker Jan Böhmermann ins Sauerland-Chaos ein.

Winterberg: Verkehrschaos wegen Schnee-Touristen

Alle Parkplatzkapazitäten seien erschöpft, die Straßen wie bereits an den Vortagen verstopft. Rodel- und Skilifte sowie Einkehrmöglichkeiten seien ohnehin geschlossen, auch sei das Rodeln an Liften nicht erlaubt.

Skilangläufer in Winterberg. Foto: dpa

Die Stadt appelliert auf Facebook: „Tu dir den Stress nicht an!“

Am Montag beriet die Stadt mit weiteren Behörden, wie sie das Chaos in den Griff bekommen will. Ein Ergebnis steht noch immer aus.

Polizei warnt Autofahrer vor Reise nach Winterberg

Auch die Polizei Hochsauerlandkreis appelliert: „Die Straßen rund um Winterberg sind überfüllt. Es kommt zu erheblichen Staus und sehr langen Wartezeiten. Rechtlich dürfen Sie die Skigebiete besuchen. Ob es richtig und sinnvoll ist in der jetzigen Zeit, müssen Sie selber entscheiden.“

Die Straßen rund um #Winterberg sind überfüllt. Es kommt zu erheblichen Staus und sehr langen Wartezeiten.

Rechtlich dürfen Sie sie die Skigebiete besuchen. Ob es richtig und sinnvoll ist in der jetzigen Zeit müssen Sie selber entscheiden. — Polizei NRW HSK (@polizei_nrw_hsk) December 28, 2020

Anwohner sauer: „Man sollte Hundekotbeutel verteilen“

Nicht nur von der Verkehrssituation sind viele Anwohner genervt. Ganze Gruppen versammeln sich offenbar zu Winterspaziergängen. Abstand? Oft Fehlanzeige, berichtet die „Westfalenpost“.

Außerdem würden viele Anwohner voller Sorge auf wärmere Tage blicken. Den ekelhaften Anblick, der mit dem Tauwetter einhergehen wird. „Man sollte für die Touristen Hundekotbeutel verteilen!“, fordert deshalb ein Anwohner in der „Westfalenpost“.

Hotelier meckert: „Ist nicht normal!“

Wie dramatisch die Situation ist, wird an einem Kommentar unter der Reisewarnung der Stadt deutlich. Jörg Templin, Geschäftsführer des Romantik Berghotel Astenkrone und Vorstandsmitglied des Stadtmarketingverein Winterberg, findet dort deutliche Worte. „Wir leben von unseren Gästen und lieben unsere Gäste. Aber was gerade da draußen vor Winterberg und Altastenberg passiert, ist nicht normal“, schreibt Templin.

Er könne den Wunsch nach Reisen, frischer Luft und Schnee nachvollziehen, doch zugleich betont er: „Wir glauben, dass die Menschen, die momentan nach Winterberg kommen, sich keine Gedanken um uns Mitarbeiter, Hoteliers Einzelhändler, Kinder, Erwachsene und ältere Menschen machen. Wir haben keine Lust noch länger in diesem Lockdown zu sein, nur weil viele gerade nicht einmal verzichten können. Wir können uns dies finanziell alle nicht mehr lange erlauben. Macht euch schon einmal Gedanken, wo ihr demnächst Urlaub machen könnt, Essen an einem gedeckten Tisch bei wohltemperierter Atmosphäre genießen könnt, leckeren Wein von kompetenten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen serviert bekommt. Uns allen hier in Winterberg geht der Arsch auf Grundeis. Ohne Gäste / ohne Umsatz – diesen Zustand halten wir hier alle nicht mehr lange aus. Bitte kommt erst wieder, wenn es wirklich sinnvoll ist und nicht nur die persönliche Befriedigung von kurzfristigen Wünschen überwiegt. Zeigt eure Verantwortung gegenüber den Menschen in Winterberg und anderen deutschen Ferienregionen.“

Wegen der Witterungsbedingungen kam es am Montag zu einer Reihe von Unfällen, bereits am Sonntag hatte eine 18-jährige Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war in eine Böschung geprallt. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Das Ski-Gebiet Wilde Wiese in #Sundern ist durch die Ordnungsbehörde der Stadt Sundern soeben gesperrt worden. Die Anfahrt ist nicht mehr möglich. Der Verkehr fließt nur noch ab. — Polizei NRW HSK (@polizei_nrw_hsk) December 28, 2020

In Sundern haben die Ordnungsbehörden bereits die Reißleine gezogen. Die Anfahrt ins Ski-Gebiet Wilde Wiese ist nicht mehr möglich, teilte die Poilzei am Nachmittag mit.

Winterberg: Böhmermann nimmt sich Rodel-Touristen zur Brust

Im Netz blieb das Verkehrs-Chaos in und um Winterberg nicht lange unkommentiert. Auch Moderator Jan Böhmermann zeigte sich fassungslos, was ihn zu einem Seitenhieb gegen die Rodel-Fans veranlasste. „Tut mir leid, Oma, dass Du jetzt sterben musst, aber – versteh doch – Christiane und Manfred hatten zwischen den Jahren einfach mal Lust auf einen kleinen Tagesausflug ins verschneite Sauerland“, twitterte er in seiner gewohnt provokanten Art.

Tut mir leid, Oma, dass Du jetzt sterben musst, aber – versteh doch – Christiane und Manfred hatten zwischen den Jahren einfach mal Lust auf einen kleinen Tagesausflug ins verschneite Sauerland. — Sir Prof. Dr. Dr. Jan Böhmermann 🦠 🤨 (@janboehm) December 29, 2020

Die Stadt Winterberg will nun beratschlagen, wie man in Zukunft mit solch großen Touristen-Anstürmen umgehen will.

Winterberg: Armin Laschet appelliert an die Bürger

Auch NRW-Ministerpräsident lässt die Situation rund um Winterberg nun nicht mehr los. „Mein Appell lautet daher: Bleiben Sie zu Hause!“, erklärte er am Dienstag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Auch am dritten Tag in Folge zog es tausende Menschen in den Skiort, erneut bildeten sich lange Staus.

Laschet kündigte außerdem an, dass das Land NRW Winterberg bei allen notwendigen Maßnahmen unterstützen werde, um den Menschenmassen Herr zu werden. „Wir sind bereit, auch kurzfristig mehr Einsatzkräfte zu schicken.“ Verstöße gegen Corona-Regeln würden konsequent geahndet, erklärte der CDU-Politiker weiter.