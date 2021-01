Winterberg/Sauerland: Polizei und Gemeinden mit dringendem Appell ++ Übersicht: HIER ist am Wochenende alles dicht

Sauerland/Eifel. Überfüllte Parkplätze, volle Rodelpisten, kilometerlange Staus an den Zufahrtswegen: An den vergangenen Wochenenden herrschte im Sauerland und in der Eifel Ausnahmezustand.

Polizei und Gemeinden haben deswegen die Reißleine gezogen: Unter anderem Winterberg hat sein Skigebiet gesperrt. Doch mitten im Corona-Lockdown zieht es weiterhin die Touristen in die Wintersport-Regionen.

Droht auch an diesem Wochenende im Sauerland, Winterberg und der Eifel wieder Chaos? Die Behörden stellen sich zumindest bereits auf alle Eventualitäten ein.

Sauerland, Winterberg, Eifel: Droht erneut ein überfülltes Chaos-Wochenende? Alle Infos im News-Blog

+++ Blog aktualisieren +++

-------------------------------------

Das ist Winterberg:

eine Kleinstadt im Rothaargebirge im Sauerland (NRW)

gehört zum Regierungsbezirk Arnsberg

hat rund 12.600 Einwohner

ist ein beliebter Wintersportort

ist Austragungsort von Weltcup-Rennen im Bob- und Rodelsport international bekannt

-------------------------------------

Freitag, 8. Januar

16:45 Uhr: Hier sind die Pisten und Straßen dicht

Der „WDR“ hat eine Übersicht erstellt, an welchen Ausflugs-Zielen am Wochenende nicht einmal die Anfahrt lohnt, weil dort ohnehin alles dicht ist oder es strenge Kontrollen gibt. Darunter unter anderem:

Brilon. Kontollen und Halteverbote an allen Rodelhängen

Monschau: Sperrung der Parkplätze und Seitenstraßen

Olpe: Skigebiete am Rhein-Weser-Turm, Oberhundem, Hohe Bracht und Halberbracht stehen unter Beobachtung, Sperrung ist möglich. Skigebiet Fahlenscheid bereits voran gesperrt

Schmallenberg: alle Skigebiete gesperrt

Winterberg: alle Pisten gesperrt, dazu Halteverbote und Kontrollen an allen Rodelhängen

16.30 Uhr: Straßensperren in der Eifel

Wie der „WDR“ berichtet, werden in der Eifel viele Straßen gesperrt, um Besucheranströme zu verhindern. 80 Beamte werden demnach um Roetgen, Monschau und Simmerath im Einsatz sein.

15:50 Uhr: Weitere Polizeidienststelle warnt: „Bleiben sie zu Hause“

Die Polizei des Kreises Euskirchen („Bitte bleiben Sie zu Hause!“) warnt ebenfalls vor Fahrten in die Naherholungsgebiete. „Auf den Waldwegen besteht eine extrem erhöhte Schneebruchgefahr. Aufgrund der hohen Schneelast ist jederzeit mit dem Abbrechen von Baumkronen und Ästen zu rechnen“, teilte die Polizei mit und warnt vor Lebensgefahr.

Die Polizei hat Kontrollen angekündigt. Foto: imago images / Ulrich Hufnagel

15.30 Uhr: Dringender Appell von Wintersportgemeinden und Polizei

Nach neuem Schneefall in der Nacht auf Freitag appellieren die Wintersportgemeinden im Sauer-, Bergischen Land und in der Eifel sowie die Polizei, am Wochenende zu Hause zu bleiben. Der Deutsche Wetterdienst sagt bis Dienstag trübes, kaltes Winterwetter voraus, so dass der Schnee zwar auch am Wochenende in den Mittelgebirgen liegen bleiben wird. Das Ausflugsvergnügen aber dürfte nach Auskunft der Meteorologen bei Temperaturen um die Null-Grad-Grenze nicht von blauem Himmel begleitet werden. Zudem sind Parkplätze gesperrt und die Infrastruktur wie Toiletten für Tagestouristen geschlossen.

Die Polizei des Hochsauerlandkreises rät Tagestouristen weiterhin dringend von einer Fahrt in Richtung Winterberg ab. Wie bereits am vergangenen Wochenende werden nach Auskunft einer Sprecherin eine Hundertschaft und eine Reiterstaffel darauf achten, dass die Hygieneregeln in der Corona-Pandemie eingehalten und Straßensperren beachtet werden. Bei Missachtung von Betretungsverboten drohen Bußgelder. Skilifte und Rodelhänge sind von den Wintersportgemeinden schon länger gesperrt worden.

(dav mit dpa)