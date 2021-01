Winterberg-Wahnsinn! Beamte bespuckt – Stadt zieht jetzt drastische Konsequenzen

In gewisser Weise droht Einsamkeit in 2020 wohl fast jedem, besonders in der zweiten Lockdown-Isolation. Social Distancing kann für manchen eine psychologische Herausforderung darstellen. Hier die hilfreichsten Tipps gegen Einsamkeit:

Winterberg. Das Chaos in Winterberg hält auch am Wochenende an. Trotz wiederholter Bitten der Behörden pilgerten auch am Samstag wieder unzählige Wintersportler zum Skifahren und Rodeln ins Sauerland.

Während Polizei und Ordnungsämter massenweise Verstöße gegen die Corona-Regeln ahndeten, zieht die Stadt Winterberg nun drastische Konsequenzen.

Winterberg versinkt im Chaos – Polizei sperrt Straßen

Die Bilder gleichen sich in den vergangenen Tagen. Trotz Lockdown bildeten sich auch am Samstag wieder lange Staus auf dem Weg nach Winterberg.

Schon am Nachmittag zog die Polizei erste Konsequenzen und sperrte die Bundesstraße 480 als Zufahrt nach Winterberg. Mehr dazu hier >>> Zudem hagelte es reihenweise Anzeigen für die Anreisenden.

Trauriges Polizei-Protokoll: Beamte in Winterberg bespuckt

Wie angekündigt, hatten Polizei und Ordnungsamt die Zahl der Einsatzkräfte in Winterberg massiv erhöht, um Verstöße gegen die Corona-Regeln zu bestrafen. Sie sollten reichlich zu tun haben.

Die Stadt Winterberg hat die Corona-Regeln drastisch verschärft. Foto: dpa / Marius Becker

Das Einsatzprotokoll am Samstag:

176 Verstöße gegen die Maskenpflicht

94 Verstöße gegen Kontaktbeschränkung

3 Verstöße gegen Verzehr innerhalb von 50 Metern der Verkaufsstelle

1 Verstoß gegen das geltende Alkoholverbot in der Öffentlichkeit

Neben den Ordnungswidrigkeiten musste die Polizei auch zwei Strafanzeigen schreiben. In einem Fall wurden Einsatzkräfte beleidigt. In einem zweiten Fall wurde versucht, Einsatzkräfte zu bespucken, teilte die Polizei mit.

Winterberg sperrt zahlreiche Pisten

Die Stadt verschärfte nun ihrerseits die Maßnahmen. So dürfen bestimmte Bereiche in Winterberg ab Sonntag bis zum 10. Januar nicht mehr betreten werden. Betroffen sind die Pisten und die dazugehörigen Parkplätze in:

Altastenberg

Neuastenberg

Niedersfeld

Winterberg

Züschen

Bereich rund um den Kahlen Asten

Großraumparkplatz Bremberg

Die Behörden kündigten an, Verstöße konsequent zu ahnden.

Nicht nur Behörden hatten an die Vernunft der Wintersportler appelliert - auch die Betreiber der Wintersport-Arena teilten mit: „Wir lieben unsere Berge. Sie bestimmt auch: Aber in diesen Zeiten müssen wir diese Liebe ruhen lassen, denn der Ansturm führt zu Stau und Massenaufläufen. Verstopfte Straßen, fehlende Parkplätze und viele potenzielle Kontakte. Wer will das schon?“

Doch alle gut gemeinten Hinweise sind verhallt. Jetzt greifen die Behörden also knallhart durch. (ak)