Winterberg: Beliebte Skigebiete auf der Kippe – droht auch in NRW der Kollaps?

Diese Bilder bereiten Angst, mindestens aber Sorge! Der Winter in NRW war gefühlt recht kurz, Schnee gab es wieder einmal nur in höheren Lagen wie beispielsweise in Winterberg. In Spanien beispielsweise konnte man im Skigebiet Puerto de Navacerrada aufgrund der zu hohen Temperaturen und dem fehlenden Schnee nicht in die Saison starten, weil selbst Schneekanonen nichts bewirken konnten.

Dort, wo eigentlich die Skipiste hätte sein sollen, gibt es nur Wildgras. Vor Ort stellt man sich bereits darauf ein, dass das Skigebiet in wenigen Jahren komplett aufhört zu existieren. Ein schwerer Schlag für die Tourismus-Branche! Auch in den Alpen könnte die Saison früher als gedacht enden.

Winterberg: Hohe Temperaturen und fehlender Schnee! Skigebiete auf der Kippe?

Und in Winterberg? Im beliebten Winterort im Sauerland schneite es zumindest zeitweise kräftig. Doch konstant Schnee hat es auch im Winter 2022/2023 nicht wirklich gegeben. Droht auch in NRW der Ski-Kollaps? Vor Ort bewertet man die Skisaison positiv. Ein Sprecher des Sauerland-Tourismus zu DER WESTEN: „Über längere Zeiträume konnte durch einen Mix aus Naturschnee und künstlicher Beschneiung ein breites Angebot an geöffneten Skipisten und Rodelhängen vorgehalten werden.“

Er schränkt aber auch ein: „Schwieriger sah es hingegen bei den reinen Naturschnee-Skigebieten aus, die auf deutlich weniger Öffnungstage kommen. Hier hätten wir uns natürlich noch den ein oder anderen verschneiten Tag mehr gewünscht, auch wenn das Fazit dort ebenfalls grundsätzlich positiv ausfällt.“

Winterberg sieht sich in Zukunft gut gegen Schneemangel gerüstet

Und in Zukunft? Gestaltet sich der fehlende Schneefall als immer größer werdendes Problem? Auch diesbezüglich ist man in Winterberg entspannt. Der Sprecher zu DER WESTEN: „Skitourismus ist ein wichtiger Bestandteil eines ganzjährig attraktiven Tourismusangebots im Sauerland. Nachhaltigkeit wird hier bereits seit Jahren mitgedacht und Energiesparmöglichkeiten konsequent genutzt und mit der Modernisierung der Beschneiungsanlagen einhergeht.“

Und weiter: „So ist auch bei kürzeren Wärmephasen innerhalb der Saison ein durchgängiger Skibetrieb in vielen Skigebieten gewährleistet. Wir sehen uns künftig gut aufgestellt, sodass Wintersport weiter ein wichtiger Bestandteil des Sauerländer Tourismus-Portfolios sein wird.“ Na, hoffentlich…