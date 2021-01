Winterberg/NRW: Hiobsbotschaft für alle Tagestouristen! Diese Nachricht bedeutet das endgültige Aus

Absperrungen blockieren die Zufahrt zu einem Parkplatz im Skigebiet in Winterberg am vergangenen Wochenende.

Winterberg. Sperrungen nach heftigem Touristen-Ansturm in NRW!

Der Schnee zu Neujahr lockt viele Menschen für Ausflüge oder sonstige Freizeitaktivitäten ins beliebte Wintersportgebiet Winterberg in NRW.

Am Wochenende gab es wieder einen regelrechten Ansturm. Die Polizei riegelte das Gebiet großräumig ab. Mittlerweile sind auch andere Regionen im Sauerland betroffen. Doch eine Wendung bei den Beratungen von Bund und Ländern zu den neuen Corona-Regeln könnte schon bald das Aus bedeuten.

Winterberg/NRW: Ansturm auf Ski-Gebiet – Alle Infos im News-Blog

In unserem News-Blog halten wir dich über alle neuen Entwicklungen im Ski-Gebiet auf dem Laufenden.

Das ist Winterberg:

eine Kleinstadt im Rothaargebirge im Sauerland (NRW)

gehört zum Regierungsbezirk Arnsberg

hat rund 12.600 Einwohner

ist ein beliebter Wintersportort

ist Austragungsort von Weltcup-Rennen im Bob- und Rodelsport international bekannt

Dienstag, 5. Januar

17.59 Uhr: Hiobsbotschaft für alle Winterberg-Tagestouristen

Zu viele Menschen sind in den vergangenen Tagen ins Sauerland geströmt. Die Polizei und die Stadt waren mit einem massiven Aufgebot vor Ort, um der Lage Herr zu werden. Das könnte schon bald der Vergangenheit angehören. Denn wenn die Politik am Dienstag ernst macht, dann dürfen Wintersportfans von außerhalb bald nicht mehr bis ins Sauerland oder gar noch weiter fahren.

Denn wenn die Inzidenz in einer Stadt oder Region 200 oder noch höher beträgt, soll sehr wahrscheinlich der Bewegungsradius eingeschränkt werden. Wie weit du dich dann noch bewegen darfst, kannst du hier nachlesen >>>

Alle Informationen zum Corona-Gipfel und er Pressekonfenrenz von Angela Merkel findest du hier >>>

17.01 Uhr: Nächster Wintersport-Ort macht am Wochenende dicht

Nach den Wintersportorten Hellenthal und Winterberg will auch die Gemeinde Reichshof im Bergischen Land wegen des Andrangs von Schnee-Touristen die Straßen zu ihrem Skigebiet sperren. Dies solle am nächsten Wochenende geschehen, „um ein Verkehrschaos zu vermeiden und auch der Corona-Pandemie entgegen zu wirken“, teilte die Gemeinde am Dienstag mit. „Wie sehr wir uns auch immer auf Schnee und die vielen Besucher aus den umliegenden Städten freuen, diesen Winter geht es leider nicht“, erklärte Bürgermeister Rüdiger Gennies. Lifte und Loipen hatte die Gemeinde ohnehin nicht in Betrieb genommen.

Absperrungen blockieren die Zufahrt zu einem Parkplatz im Skigebiet in Winterberg am vergangenen Wochenende. Foto: dpa

15.30 Uhr: Auch Willingen macht am Wochenende dicht

Wegen des Ansturms der Schneetouristen sind im nordhessischen Wintersportort Willingen Skipisten, Rodelhänge und Parkplätze am Wochenende für Besucher gesperrt. Ein entsprechendes Verbot hat am Dienstag der Landkreis Waldeck-Frankenberg beschlossen. Es ist die erste Sperrung von Skipisten und Rodelhängen dieser Art in Hessen. Aus Gründen des Infektionsschutzes habe man sich für die zunächst dreitägige Einschränkung entschieden, sagte eine Sprecherin in Korbach. Sie soll von Freitag bis Sonntag gelten.

Nachdem die Wintersport-Region Winterberg im benachbarten Nordrhein-Westfalen am Wochenende Pisten und Parkplätze geschlossen hatte, waren Tausende Ausflügler nach Nordhessen ausgewichen.

Nach Winterberg und Hellenthal schottet sich der nächste Ort ab. Foto: imago images / CTK Photo

13.00 Uhr: Auch Reichshof will keine Schneetouristen mehr

Nach Winterberg und Hellenthal in der Eifel will nun auch der Ort Reichshof im Oberbergischen keine Schneetouristen mehr und macht dicht. „Wir sehen uns verpflichtet, hier einzugreifen und die Straßen zum kommenden Wochenende zu sperren, um ein Verkehrschaos zu vermeiden und auch der Corona-Pandemie entgegen zu wirken“, erklärt Bürgermeister Gennies.

Zu groß ist die Sorge, dass noch mehr Touristen kommen, nachdem schon einige Orte sich weiträumig abgeriegelt hatten.

Winterberg: Die Stadt im Sauerland hat sich weiträumig abgeriegelt. (Archivbild) Foto: imago images / Rupert Oberhäuser

07.20 Uhr: Fußballer berichtet von vollen Pisten und keinen Masken

Ein Amateurfußballer sprach mit den „Ruhrnachrichten“ über seine Erfahrungen in Winterberg. Am Tag vor Silvester fuhr er mit seiner Freundin ins Sauerland - trotz der Berichterstattung über volle Pisten und überfüllte Parkplätze. Er erklärt, das Paar habe sich einfach eine schöne Zeit machen wollen und daher nicht darüber nachgedacht. Die beiden entschieden sich für einen weniger befahrenen Hügel, doch eine Maske trug niemand.

Auf anderen Hügeln sei mehr losgewesen, der Mann, der seinen Namen nicht genannt haben will, berichtet von zahlreichen Autos mit auswärtigen Kennzeichen. Die Leute kann er verstehen - das Betretungsverbot in Winterberg aber auch, sagt er.

Die Polizei war am Wochenende mit einem Großaufgebot vor Ort in Winterberg. Foto: dpa

Montag, 4. Januar

20.08 Uhr: Lage entspannt sich zum Wochenstart

Bauzäune vor Parkplätzen und ein Betretungsverbot für Rodelpisten: Die Maßnahmen gegen einen Ansturm von Touristen auf die Wintersportgebiete in der Eifel und im Sauerland scheinen Wirkung zu zeigen. Nach den chaotischen Zuständen am Wochenende blieb es am Montag weitgehend ruhig. Es sei zudem davon auszugehen, dass nach der Pause über Weihnachten und Neujahr wieder mehr Menschen bei der Arbeit seien, sagte die Stadtsprecherin von Winterberg, Rabea Kappen.

In Winterberg mussten Mitarbeiter des Ordnungsamts nur vereinzelt Menschen vom Betreten der Piste abhalten. Insgesamt seien 64 Verstöße gegen die Maskenpflicht, das Betretungsverbot sowie die Kontaktbeschränkungen festgestellt worden, hieß es am Nachmittag in einer Bilanz von Polizei und Stadt. Samstag und Sonntag waren in etwa viermal so viele Verstöße registriert worden. „Die Straßensperrungen vom Wochenende und die geltenden Betretungsverbote haben sicher viele Leute abgehalten“, sagte Kappen. Nach dem durch Staus und Hunderte Verstöße geprägten Wochenende könne man nun aufatmen in dem beliebten Wintersportort. „Erstmal zumindest. Zum Wochenende rechnen wir wieder mit ganz anderen Dimensionen“, sagte Kappen.

Polizei und Ordnungskräfte zeigten auch am Montag deutliche Präsenz. Nach Angaben eines Polizeisprechers aus dem Hochsauerlandkreis war abermals die Bereitschaftspolizei zur Unterstützung ausgerückt. „Wie wir für diesen Werktag erwartet haben, sind aber deutlich weniger Menschen unterwegs“, sagte er. Insgesamt hätten sich viel weniger Auswärtige auf den Weg in die Skigebiete des Kreises gemacht.

Foto: Marius Becker/dpa

16.25 Uhr: Weniger Andrang durch strenge Maßnahmen

In der Eifel und im Sauerland zeigen die strengen Maßnahmen Wirkung: Am Montag blieb es nach dem chaotischen Wochenende verhältnismäßig ruhig. Es sei davon auszugehen, dass nach der Pause über Weihnachten und Neujahr wieder mehr Menschen bei der Arbeit seien, sagte die Stadtsprecherin von Winterberg, Rabea Kappen. Am kommenden Wochenende wird aber mit einem erneuten Ansturm gerechnet.

11.05 Uhr: Touristen verlassen Winterberg - und hinterlassen Dreck

Die Touristen aus Winterberg sind weg, der Ort wurde weiträumig abgeriegelt. Doch die Wintersport-Fans haben viel Dreck hinterlassen. Wie die WAZ berichtet, sind überall Müll und Fäkalien zu beobachten. Essensreste, Masken, Becher, Flaschen, Reifen, Kleidungsstücke, kaputte Bobs und Schlitten liegen herum.

09.16 Uhr: Oliver Pocher appelliert an Urlauber in Winterberg

Comedian Oliver Pocher schlägt ernste Worte an: Bei Instagram postete der 42-Jährige eine Collage von Dubai und Winterberg - und rief seine Follower dazu auf, in Zeiten von Corona auf Urlaub zu verzichten. Er schrieb unter das Bild: „Leute... niemand hat etwas gegen Urlaub oder Schnee... Auch ich war schon mal im Winterurlaub oder auch in der Sonne und in Dubai... nur einfach sich nochmal ein paar Monate zurückhalten und seinen Egoismus hinten anstellen.“

08.26 Uhr: Nächster beliebter Ski-Ort riegelt sich ab

Nachdem Winterberg Pisten und Straßen für Besucher bereits abgeriegelt hat, zieht nun offenbar auch Hellenthal in der Eifel nach. Die Gemeinde im Kreis Euskirchen hat am Sonntagabend nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeigers" angekündigt, von Montag an alle Wintersportanlagen für Besucher zu schließen. Sie sollen mit Bauzäunen abgesperrt werden.

Bürgermeister Rudolf Westerburg appellierte, im Lockdown keine Tagesausflüge in das Schneegebiet zu machen.

Sonntag, 3. Januar

22.51 Uhr: Über 270 Vergehen – die traurige Winterberg-Bilanz

Die Lage in und um Winterberg ist chaotisch. Am Samstag meldete die Polizei hunderte Vergehen gegen die Corona-Regeln. Besonders ekelhaft: Touristen versuchten, Beamte zu bespucken. Die Bilanz der Polizei am Sonntag sieht nicht viel besser aus:

150 Verwarngelder wegen Parkverstößen

26 Verwarngelder für Verkehrsverstöße

3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen für Verkehrsverstöße

63 Platzverweise

6 Verstöße gegen die Maskenpflicht

19 Verstöße gegen das Betretungsverbot

5 Verstöße gegen Kontaktbeschränkung

Zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung

20.10 Uhr: Weitere Gebiete im Sauerland gesperrt

Nicht nur in Winterberg war die Polizei in den letzten Tagen im Dauereinsatz. Auch in andere Rodelgebiete im Sauerland wichen die Touristen aus. Nach Winterberg und Olpe mussten am Sonntag auch die Zufahrten nach Sundern und Willingen gesperrt werden. „Auch hier sind die Gebiete vollgelaufen“, twitterte die Polizei aus dem Hochsauerlandkreis.

Wir mussten soeben die B251 von #Brilon in Richtung #Willingen sperren. Auch hier sind die Gebiete vollgelaufen. Auch in Hessen wird es voll. — Polizei NRW HSK (@polizei_nrw_hsk) January 3, 2021

15.06 Uhr: Auch angrenzende Skigebieten im Sauerland sind dicht

Die Kreispolizei Olpe appelliert ebenfalls an die Bürger. Nachdem die Pisten in Winterberg gesperrt wurden, weichen die Menschen auf die Rodelhänge in Olpe aus. Doch auch hier kommt es zum Verkehrschaos. „Es macht keinen Sinn zu kommen.“, so die Polizei und richtet die Bitte auch an die Menschen aus dem Ruhrgebiet.

14.06 Uhr: Polizei muss weitere Straßen im Sauerland sperren

Trotz des Betretungsverbotes machen sich zahlreiche Menschen auch am Sonntag auf den Weg ins Sauerland. Am Sonntagnachmittag wird es immer voller rund um Winterberg im Sauerland. Die Polizei musste die B251 von Brilon in Richtung Willingen sperren. Weitere Straßen sind außerdem dicht:

#Winterberg muss abgesperrt werden.

Gesperrt werden:

B480 Richtung Innenstadt, B480 Richtung Bremberg, B480 Kreisverkehr Richtung Innenstadt, Hochsauerlandstraße Richtung Innenstadt, B480/Abzweig L740 Richtung Winterberg und Im Orketal.

Bitte umkehren! — Polizei NRW HSK (@polizei_nrw_hsk) January 3, 2021

Es komme jetzt praktisch niemand mehr rein, sagte eine Sprecherin der Stadt. „Wir haben gestern Abend noch ein Betretungsverbot ausgesprochen, aber die Leute sind trotzdem wieder hierhergekommen“, berichtete sie. Die Sperrungen am Sonntag führten den Angaben zufolge teilweise zu einer Verlagerung des Wintersports in angrenzende Gebiete.

11.30: Wut bei Anwohnern und Besuchern gleichermaßen

Dass die Sperrung sämtlicher Ski-Pisten in Winterberg nicht gut ankommt, dürfte keine Überraschung sein. „Wo kommen wir auch hin, wenn Menschen sich an der frischen Luft bewegen. Könnte ja unter Umständen gut fürs Immunsystem sein“, schreibt eine Userin voller Sarkasmus. Eine andere Nutzerin schlägt denselben Ton an: „Ich lasse mir von niemanden nehmen einen Spaziergang an der frischen Luft zu machen egal in welcher Stadt. Mein Gott, man kann es auch übertreiben. Was kommt denn als nächstes?“

Foto: Marius Becker/dpa

Doch viele andere befürworten trotz ihrer Enttäuschung die Maßnahmen, um die Infektionsgefahr bei den Besuchermassen einzudämmen. „Wegen den ganzen Idioten sitzen wir im Sommer noch im Lockdown“, beschwert sich ein Nutzer über die Touristen. „Nichts kapiert die Leute, es ist unfassbar. Jeder, der da hin fährt müsste, bei mir direkt 1000 Euro Strafe zahlen.“

Auch ein anderer Nutzer kann nur ungläubig den Kopf schütteln, wenn er die Vorgänge in Winterberg beobachtet: „Das ist so unglaublich, dass der gesunde Menschenverstand solche Aussetzer hat, dass hier wieder mit staatlichen Mitteln gesteuert werden muss. Gut gemacht. Anders verstehen es die Menschen nicht.“

Samstag, 2. Januar

21.41 Uhr: Straßen und Pisten gesperrt

Wegen des hohen Verkehrsaufkommens sperrte die Polizei am Samstagnachmittag die B480 nach Winterberg. Zudem schritt auch die Stadt ein und sperrte die folgenden Pisten und dazugehörigen Parkplätze:

Altastenberg

Neuastenberg

Niedersfeld

Winterberg

Züschen

Bereich rund um den Kahlen Asten

Großraumparkplatz Bremberg

Die Sperrungen sollen bis zum 10. Januar andauern. Mehr dazu HIER <<<.

14.58 Uhr: Verkehrschaos auf den Straßen nach Winterberg

Mit Beginn des Neujahrswochenendes hatte die Polizei bereits mit dem Besucheransturm zu kämpfen. Auf den Straßen bildeten sich bereits am Vormittag Staus mit mehr als zehn Kilometern Länge. Auf Twitter appellierte die Polizei an die Tagestouristen: „Die Skigebiete im Kreisgebiet laufen voll. Der Verkehr staut sich kilometerweit! Die Parkmöglichkeiten sind ausgeschöpft! Unser Appell: Dreht um. Kommt nicht in die Skigebiete. Es ist nicht die richtige Zeit für Menschenansammlungen!“

Verkehrschaos auf den Straßen nach Winterberg. Foto: Bernd Thissen/dpa

Mehr zum Verkehrschaos erfährst du HIER <<<.