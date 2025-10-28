Extrem-Winter in NRW? Wetter-Experte spricht Klartext: „Nicht so abwegig“

Nasskalt, extrem wechselhaft und gerne stürmisch: Das Wetter in NRW hat im Oktober wohl nur die Wenigsten mit der Zunge schnalzen lassen.

Klar, dass sich angesichts des miesen Herbst-Wetters die Blicke schon Richtung Winter richten. Zumal zuletzt die Rede von einem möglichen Jahrhundertwinter war (mehr dazu hier >>>). Doch wie wahrscheinlich ist eine extreme Kälte-Welle in NRW wirklich?

Jahrhundertwinter in NRW „gar nicht so abwegig“

Laut Dominik Jung ist ein Jahrhundertwinter in NRW „gar nicht so abwegig“. Doch wer jetzt schon den Schlitten auspackt, um die Kufen zu schleifen, den bremst der Wetter-Experte deutlich aus.

Denn statt eisiger Rekord-Temperaturen deuten die bisherigen Prognosen nach Angaben des Diplom-Meteorologen eher auf einen ungewöhnlich warmen Winter hin. „Ein Jahrhundertwinter im positiven Bereich ist da momentan wahrscheinlicher als ein Jahrhundertwinter im kalten Bereich.“

Wetter-Prognose geändert

Zu der Einschätzung kommt Dominik Jung („wetter.net„) aufgrund der aktuellen Prognosen des CFS-Modells. Den Langzeitvorhersagen zufolge soll der Dezember in NRW ein bis zwei Grad wärmer werden im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre. Die Januar-Prognose musste sogar noch einmal nach oben korrigiert werden.

Während in NRW erneut Temperaturen zwischen ein und zwei Grad über dem Klimamittel berechnet werden, sind es im Norden und Osten der Republik sogar zwei bis drei Grad! Auch der Februar sieht bislang wärmer aus als noch im Durchschnitt der letzten Jahrzehnte.

Dazu soll es nach bisherigen Berechnungen weder zu nass, noch ungewöhnlich trocken werden. Der aktuelle Trend gebe nach Angaben des Wetter-Experten keine Westwetterlage mit vielen Sturmtiefs und Niederschlägen her. Es droht also der womöglich wärmste Winter aller Zeiten in NRW, der aber wohl weniger ungemütlich als der bisherige Herbst werden könnte. Sicher sind diese Aussagen laut Dominik Jung aber noch nicht. Es handelt sich um keine Wetter-Vorhersagen, sondern um Modellberechnungen.