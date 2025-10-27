Experte muss Winterfreunde beim Wetter in NRW enttäuschen – „Das ist alles nicht mehr zu erwarten“

Winter, wie es sie früher gab, mit meterhohem Schnee und tagelang weißen dicken Schneeflocken, die vom Himmel fielen, gibt es schon seit Jahren nicht mehr in Deutschland. Und mit der zunehmenden Erderwärmung schwinden die Chancen für Winterfans immer mehr.

Nun wagten es jedoch ein paar Winterfans auf Schnee selbst in NRW zu hoffen. Grund dafür war eine Prognose des ECMWF-Modells, das sich tatsächlich für Ende Oktober zumindest in höheren Lagen von NRW Chancen für den ersten Schnee des Jahres 2025 ausrechnete. Doch die Schneeflocken wurden nun von Diplommeteorologen Dominik Jung weggepustet, bevor sie überhaupt bei uns landen konnten.

Erster Schnee lässt in NRW noch auf sich warten

Es ist gerade erst Herbstanfang, da können es einige schon kaum erwarten, bis der erste Schnee fällt. Doch von einem Wintereinbruch scheinen wir nicht nur in NRW weit entfernt zu sein. Demnach sprechen die Wettermodelle für Deutschland ein eindeutiges Bild: „Frühwinter ist nicht in Sicht. Wir hatten ja gestern eine kleine Frühwinterphase, da gab es Schneefälle – das ist alles nicht mehr zu erwarten“, wird Dominik Jung auf seinem YouTube-Kanal wetter.net deutlich.

+++ Lkw-Fahrer liefert sich wilde Verfolgungsjagd durch NRW – Festnahme! +++

Selbst im Süden von Deutschland, in München, wo es meist als Erstes schneit, sei mit einem verfrühten Winter bei Temperaturen deutlich über zehn Grad nicht zu rechnen. Geschweige denn also in NRW. Und dabei solle es auch noch bis mindestens zum 12. November so bleiben.

Noch mehr aktuelle Meldungen:

Stattdessen trifft uns das Herbstwetter in all seinen Facetten – und das ist dieses Jahr ziemlich launisch. Sturm und Regen wechseln sich regelmäßig ab und kommen manchmal sogar mit vereinten Kräften auf uns herab. Einen kleinen Lichtblick für NRW gibt es am Mittwoch (29. Oktober) und Donnerstag (30. Oktober). Demzufolge lassen Regen und Wind etwas nach und die Sonne blinzelt ab und zu mal durch die dicke Wolkendecke.