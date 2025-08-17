Bagger graben für Windrad in NRW – faszinierend, was Experten entdecken

Es soll ein Projekt für die Zukunft werden. Doch bei Grabungen für den Bau eines neuen Windrads in NRW geht der Blick unweigerlich in die Vergangenheit – und zwar ziemlich weit.

Denn bevor die ganz großen Bagger für den Bau des Windrads bei Borgentreich (Kreis Höxter) loslegen durften, kam ein Grabungsteam des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) vorbei. Die Archäologen vermuteten auf dem Gelände mit fruchtbarem Lössboden und einer Quellmulde Spuren historischen Lebens – die Experten sollten Recht behalten.

Faszinierende Entdeckung auf Windrad-Baustelle in NRW

„Häufig finden wir im direkten Umfeld von ehemaligen Quellmulden und entlang von Bächen untergegangene Siedlungen, Gräberfelder oder sonstige vorgeschichtliche Fundstellen“, erklärt Sebastian Düvel, Archäologe bei der Bielefelder LWL-Archäologie für Westfalen. An der Oberfläche sei das nicht immer direkt erkennbar.

++ Rasierklingen unter AfD-Stickern vor Kommunalwahl in NRW aufgetaucht – „Passt auf Euch auf“ ++

„Oft überdecken angeschwemmte Schichten diese Bodendenkmale. Dadurch werden Funde nicht hochgepflügt. Außerdem ist damals schlecht gebrannte Keramik für den Laien kaum erkennbar, sie erhält sich auch an der Oberfläche nicht lange“, so der Experte. Bislang hatte es an der Stelle in Borgenteich keine Funde gegeben. Doch dieses Mal hatten die Forschenden Glück. Sie fanden bereits in der Zufahrtsstraße dunkel verfärbte Pfostengruben von Holzhäusern.

++ Gelsenkirchen trauert um Eisbärin Antonia – Zoom-Besucher mit klarer Forderung ++

2000 Jahre alter Hof entdeckt

Auch an der Stelle, an der der Kran zur Errichtung des Windrads stehen sollte, konnte man Teile eines noch größeres Pfostenhauses freilegen. Dazu fand das Archäologie-Team die Reste zweier Keramikgefäße in einer ausgegrabenen Pfostengrube. „Ein Glücksfall“, jubelt Düvel.

Historische Entdeckung bei Grabung in NRW. Foto: LWL-AfW/A. Koch & Sebastian Düvel

Denn dadurch konnten die Überreste des Gebäudes zeitlich eingeordnet werden. Sie sollen demnach über 2.000 Jahre alt sein!

Mehr Themen:

Dr. Sven Spiong ordnet den Fund des Bodendenkmals so ein: „Die Siedlungsgeschichte der Warburger Börde ist wie andere Regionen in Westfalen auch von Boomzeiten und Siedlungsrückgang geprägt. Auch die Siedler vor über 2.000 Jahren verfolgten in Zeiten der Landnahme die Flussläufe bis zu den Quellen, denn Frischwasser war lebenswichtig für Mensch und Vieh“, so der Leiter der Bielefelder Außenstelle der LWL-Archäologie für Westfalen und weiter: „Diese Siedlungsgunstlagen sind für uns heute wichtige Grundlage für das Aufspüren bisher unbekannter Bodendenkmäler.“