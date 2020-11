Nach dem Terroranschlag in Wien patrouilliert die Polizei durch die Innenstadt.

Terroranschlag in Wien: Frau aus NRW musste stundenlang in Restaurant ausharren – „Es war ein Schock“

Der Schock in der österreichischen Hauptstadt Wien sitzt noch immer tief: Am Montagabend fielen mitten in der Innenstadt Schüsse, vier Menschen starben, mindestens 22 sind verletzt. Kanzler Sebastian Kurz sprach von einem „widerwärtigen Terroranschlag“.

Der Islamische Staat reklamierte die Attacke einen Tag später für sich, der getötete Wien-Attentäter (20) war ISIS-Anhänger.

Wien: Frau aus NRW muss stundenlang in Restaurant ausharren

Hunderte Menschen mussten sich in der Millionenmetropole wenige Stunden vor dem zweiten Corona-Lockdown in Bars und Restaurants verschanzen. So auch Aylin A.* aus Aachen in NRW.

Die 25-Jährige lebt seit einem Jahr in Wien, studiert dort. Am Montagabend wollte sie mit Freundinnen ein letztes Mal Essen gehen, bevor um Mitternacht die Ausgangsbeschränkungen in Kraft treten sollten.

Zu sechst besuchten sie ab 20.15 Uhr ein Restaurant an der Landstraße in Wien-Mitte, nur eine U-Bahn-Station vom Schwedenplatz entfernt. Der beliebte Platz in der Innenstadt ist einer der sechs Tatorte. Eine halbe Stunde nach Erreichen des Restaurants bekam Aylin die ersten Nachrichten von Freunden. „Bis dahin hatten wir noch gar nichts mitbekommen, uns war noch nicht bewusst, wie ernst die Lage ist“, erzählt sie im Gespräch mit DER WESTEN.

Wien:

ist die Hauptstadt von Österreich

1,91 Millionen Einwohner (Stand: 1. Januar 2020)

Bürgermeister: Michael Ludwig (SPÖ)

Amstführende Parteien: SPÖ und Grüne

Sorge um Freunde

Schüsse oder Polizeisirenen haben sie nicht gehört, sagt sie weiter. „Irgendwann wurde es unruhig: Alle haben die Nachrichten verfolgt, das Personal im Restaurant hat die Lichter im Eingangsbereich ausgemacht, die Türen abgesperrt. Die Gäste, die vorne an den Tischen saßen, sind nach hinten gekommen.“

Wien: Markierte Einschusslöcher sind an einer Tür am Tatort nach dem Terroranschlag am 2. November nahe der Synagoge im Wiener Stadtzentrum zu sehen. Foto: Matthias Schrader/AP/dpa

Doch den Ernst der Lage hatten sie noch nicht begriffen. „Gegen halb zehn wurde es uns dann bewusst. Es war ein Schock, weil es sehr nah war. Was für mich noch schlimmer war: Einen Tag vorher war ich am Schwedenplatz. Zur gleichen Uhrzeit. Da ist mir bewusst geworden, ich hätte auch genauso gut am Montagabend dort sein können. Es war einfach nur Zufall, dass wir uns entschieden haben, nicht da Essen zu gehen, sondern eine U-Bahn-Station weiter. Als ich mir darüber klar geworden bin, war das ein Schock.“

Hinzu kam die Sorge um Freunde, die am Abend auch noch unterwegs gewesen waren – am Schwedenplatz. Auch sie mussten sich in Bars verstecken, stundenlang dort ausharren.

Polizisten stehen Wache vor dem Stephansdom in Wien vor einem Trauergottesdienst für die Opfer der Terror-Attacke. Foto: Herbert Neubauer/APA/dpa

Schock sitzt noch immer tief

Am liebsten wären die sechs jungen Frauen sofort nach Hause – doch Kanzler Kurz und Innenminister Nehammer appellierten an die Bevölkerung, die Häuser und Lokale nicht zu verlassen, um in Sicherheit zu sein. Erst um 1.30 Uhr verließen Aylin A. und ihre Freundinnen schließlich das Restaurant in Wien, um mit einem Uber nach Hause zu fahren.

Auch am Mittwoch, zwei Tage nach dem Attentat, sitzt der Schock noch tief. „Man kann es immer noch nicht fassen. Das dauert vermutlich noch. Es kommt mir noch nicht ganz real vor, dass das passiert ist. Und dass es hier passiert ist.“

Ihre Wohnung hat Aylin seit den Anschlägen am Montagabend noch nicht verlassen. „Es ist noch so früh, es ist gerade erst frisch passiert. Wenn es nicht sein muss, bleibe gerade ich lieber zu Hause. Hier fühle ich mich sicherer.“ (cs)

* Name ist der Redaktion bekannt