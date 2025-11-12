Von wegen Wicked & Co.: Diese drei Karneval-Kostüme sorgen für Neid

Helau und Alaaf! Am 11. November wurde in Köln, Düsseldorf & Co. der Startschuss für die närrische Zeit gegeben. Tausende Jecken und Narren zogen durch die Straßen und feierten den Karnevalsauftakt ausgiebig.

Natürlich verkleidet – auch unsere Redaktion von DER WESTEN mischte sich unter die Menge und schaute sich die Kostüme mal genauer an. Und siehe da: Wir entdeckten direkt drei Outfits, die für richtig Neid sorgten – viele blieben stehen und knipsten fleißig Fotos.

Karneval in NRW: Dieses Kostüm sorgte für Schnappschüsse

Franzi und Karina freuen sich jedes Jahr auf die närrische Zeit – kein Wunder! Immerhin kann man dann tief in die Wühlkiste greifen und sich nach Herzenslust verkleiden. Ob als Hexe aus dem Film Wicked oder als Supermen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die beiden Mädels aus NRW entschieden sich für einen absoluten Filmklassiker: Obelix! Und das gleich im Doppelpack: Mit ihren kugelrunden Bauchatrappen, den blau-weiß gestreiften Hosen und den grünen Gürteln grinsten sie fröhlich in die Kamera.

Karina und Franzi sorgten für Begeisterung: Sie waren als Obelix verkleidet. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Auch die passenden roten Haare durfte (natürlich) nicht fehlen: Die eine trug so einen roten Schnäuzer direkt unter der Nase, die andere hatte die legendären roten Zöpfe ins braune Haar geflochten. Kein Wunder, dass die beiden auf den Straßen für Aufsehen sorgten – wie DER WESTEN beobachten konnten, haben sogar zahlreiche Jecken auf die beiden gezeigt und Fotos vom Kostüm geschossen.

Auch Nora und Nina setzten auf ein Paar-Kostüm – ebenfalls inspiriert von einem Film. Kinderfilme scheinen beim Karneval in NRW wohl besonders beliebt zu sein, denn die beiden verkleideten sich als Alice im Wunderland und der verrückte Hutmacher. „Wir kommen jedes Jahr!“, strahlten sie in die Kamera.

Nora und Nina verkleideten sich als Figuren aus „Alice im Wunderland“ Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Trolls aus der Pfalz: Bunte Latzhosen und XXL-Perücken

Anette, Caro und Anna aus der Pfalz verkörperten Figuren aus dem Film Trolls. Knallbunte Latzhosen in Pink, Grün und Gelb, passende Longsleeves und riesige, farblich abgestimmte Sonnenbrillen – ein absoluter Hingucker. Besonders auffällig waren die Frisuren: Passend zum Outfit waren die Haare bis nach oben gekämmt. „Das ist aber eine Perücke!“, sagten sie lachend und freuten sich über den Karnevalsstart.

Die Mädelsgruppe aus der Pfalz zog sich kunterbunt an. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Prompt sind wir sind losgezogen und haben die Karnevalsbesucher gefragt: Welches der drei Kostüme gefällt euch am besten? So meint Thomas, verkleidet als Waschbär, direkt: „Die Obelixe sind der Knaller!“ Das findet auch Anna, welche sich als Ballerina verkleidet hat: „Ich sag’s mal so: Obelix gewinnt. Alice ist ja süß, keine Frage, aber die zwei ham einfach die Straßen gerockt.“ Sabrina, die ein Fußballspieler-Kostüm trägt, sieht das anders: „Alice find ich am besten, voll kreativ! Die Obelixe? Lustig, klar, aber nicht mein Ding.“ Philipp in seiner Feuerwehrmann-Verkleidung hingegen meint: „Die Trolls sind mein Favorit. So bunt, so fröhlich, die Perücken – einfach geil!“ Martin meint kurz und knapp: „Alice im Wunderland und der Hutmacher.“

Nach unseren Straßen-Interviews ist klar: Es war ein knappes Rennen – aber die Obelixe haben sich am Ende durchgesetzt!