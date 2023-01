Whatsapp in NRW: Opfer verlieren mehr als 20.000 Euro – so erkennst du die dreiste Masche

„Hallo Mama“, „Hallo Papa“ – mit diesen Worten bei Whatsapp begann für fünf Menschen aus NRW das Drama.

Sie sind in in den vergangenen Tagen Opfer von Betrügern geworden – und sind damit in NRW und ganz Deutschland nicht die einzigen. Denn immer wieder schaffen es Gauner, Whatsapp-Nutzer mit einer dreisten Masche um viel Geld zu bringen. Woran du diese Masche erkennst und wie du dich schützen kannst, verraten wir dir hier.

Whatsapp in NRW: Fiese Betrugsmasche!

Mehr als 20.000 Euro sind von Montag (16. Januar) bis Mittwoch (18. Januar) auf Konten von Betrügern gelandet. Denn fünf Menschen aus Willich, Viersen und Tönisvorst sind Oper der fiesen Betrugsmasche geworden. Das Vorgehen der Täter ist immer identisch: Sie schicken eine Whatsapp-Nachricht los, die in der Regel an „Mama“ oder „Papa“ adressiert ist.

Dabei geben sie sich als vermeintliches Kind der betreffenden Person aus und berichten beispielsweise, dass das alte Handy kaputtgegangen ist und die Nachricht sie deshalb von einer neuen Nummer erreichen würde. Und dann kommt eine Rechnung ins Spiel. Die Betrüger bitten ihre Opfer, diese zu begleichen, weil das Online-Banking auch noch nicht wieder funktioniere. Wer auf die Masche anspringt, verliert so im schlechtesten Fall in kurzer Zeit viel Geld.

Whatsapp-Betrug: So kannst du dich schützen

So wie die fünf Betrugsopfer der vergangenen Woche. Doch es ist nicht das erste Mal, dass Menschen auf die Masche hereinfallen. Allein im Jahr 2022 hat es 308 Anzeigen gegeben, berichtet die Polizei Viersen. Dabei waren die Betrüger in 98 Fällen erfolgreich. Mehr als 250.000 Euro sind so verloren gegangen.

Mehr News:

Die Polizei berichtet immer wieder von solchen Fällen, um für das Thema zu sensibilisieren. Der wichtigste Tipp der Beamten: Werde misstrauisch, wenn dir dein eigenes Kind per Whatsapp eine Nachricht von einer anderen Nummer schickt. Am schnellsten lassen sich die Fälle natürlich am Telefon klären. Also ruf am besten immer bei deinem Kind an, um sicherzugehen, dass die Nachricht auch wirklich von ihm kommt. Und solltest du bei Whatsapp eine Aufforderung bekommen, Geld zu überweisen, ignoriere diese am besten.