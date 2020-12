WhatsApp: Frau aus NRW will einer Freundin helfen – und merkt nicht, dass sie in eine Falle tappt

Eine Frau aus Recklinghausen dachte sich nichts Böses, als sie die WhatsApp einer Freundin auf ihrem Smartphone sah. Mittlerweile dürfte sie es jedoch bereuen, dass sie den Text nicht einfach nur gelöscht hat. Aber von vorne.

Wie das Online-Portal „24Vest“ berichtet, hat eine Frau aus Recklinghausen eine kurze Nachricht via WhatsApp bekommen - von einer Bekannten. Diese bat sie, einen Code weiterzuleiten.

WhatsApp: Vorsicht vor dieser fiesen Masche

„Hallo, sorry, ich habe dir versehentlich einen 6-stelligen Code per SMS geschickt. Kannst du ihn mir bitte weitergeben? Es eilt“, heißt es in der Textnachricht. Kein Problem, dachte sich die Frau - immerhin war tatsächlich ein Code auf ihrem Handy eingegangen. Sie leitete die Zahlenkombination weiter. Doch kurze Zeit später kam ein weiterer Code.

„Das kam mir komisch vor“, erklärt die 28-Jährige der Redaktion von „24Vest“. Sie rief ihre Freundin an, konfrontierte sie mit der Situation. Und erfuhr Unglaubliches: Besagte Freundin war soeben Opfer einer fiesen Betrugsmasche geworden.

Und nicht nur das. Auch die Frau, die eigentlich nur helfen wollte, wurde reingelegt und selbst zum Opfer. Sie kam nun nicht mehr in ihren WhatsApp-Account, eine Neu-Installation war ebenfalls nicht mehr möglich. Doch was steckt hinter der Masche?

-----------------

WhatsApp: Infos zum Messenger im Überblick

WhatsApp wurde 2009 in Kalifornien gegründet

Seit 2014 gehört der Messenger zu Facebook

58 Millionen Menschen in Deutschland nutzen WhatsApp täglich

Laut der ARD ZDF Onlinestudie 2020 ist WhatsApp hierzulande das beliebteste Social Media Angebot

Auf Platz 2 steht Facebook

-----------------

WhatsApp-Account von Unbekanntem übernommen

Der Unbekannte hat sich so Zugriff auf das WhatsApp-Konto der ahnungslosen Recklinghausenerin verschafft. Dazu brauchte er lediglich ihre Handynummer und den Code, den man zur Einrichtung eines WhatsApp-Accounts benötigt. Und natürlich eine Tarnung - in dem Fall Zugriff auf die Nummer der Freundin. Deren Handy er zuvor gehackt hatte.

WhatsApp: Betrüger haben es auf dein #WhatsApp-Konto abgesehen.



„Hallo, sorry, ich habe dir versehentlich einen 6-stelligen #Code per #SMS geschickt. Kannst du ihn mir bitte weitergeben? Es eilt.“https://t.co/U1MFRlJA64 — mimikama (@ZDDK_) November 18, 2020

Der Verein Mimikama, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, gegen Internetmissbrauch vorzugehen, informiert über die Betrugsmasche und rät Betroffenen: „Ignorieren Sie die Nachricht unbedingt und informieren Sie den Absender/ die betroffene Person auf einem alternativen Weg darüber, dass deren WhatsApp-Profil übernommen wurde!“

-----------------

-----------------