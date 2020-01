Der Deutsche Wetterdienst warnt Autofahrer in NRW vor glatten Straßen. (Symbolbild)

Wetterwarnung für NRW: Autofahrer müssen sich vor dieser Gefahr in Acht nehmen!

Achtung! Wenn du am Donnerstagabend und Freitagmorgen auf den Straßen in NRW unterwegs bist, solltest du besonders vorsichtig sein.

Der Deutsche Wetterdienst hat für viele Städte in NRW eine amtliche Wetterwarnung ausgegeben: Ab etwa 18 Uhr soll es am Donnerstagabend im ganzen Bundesland zu Frost kommen. Das ist jedoch nicht die einzige Gefahr für Autofahrer.

Wetterwarnung in NRW: Wetterdienst warnt vor Frost

Bislang war der Winter in NRW mild: Selten fielen die Temperaturen unter die 5-Grad-Marke. Doch in den vergangenen Tagen bahnte sich bereits ein erster Umschwung an. Es wurde merklich kälter. Dieser Trend bleibt – zumindest kurzzeitig – bestehen.

Schon in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag wird der Gefrierpunkt wieder geknackt. Mit der Kälte kehren auch Glatteis und Frost auf die Straßen von NRW zurück. Deswegen hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung herausgegeben – auch für viele Städte im Ruhrgebiet. Sie gilt von Donnerstag 18 Uhr, bis Freitagmorgen um 10 Uhr.

Für folgende Städte hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung herausgegeben:

Dortmund

Bochum

Gelsenkirchen

Herne

Essen

Oberhausen

Duisburg

Mülheim an der Ruhr

Bottrop

Bereits ab Nachmittag kommt es in höheren Lagen zu leichtem Frost bei -1 Grad. Ab dem Abend wird es dann auch in tieferen Lagen frostig. In der Nacht sollen die Temperaturen dann auf bis zu -5 Grad fallen!

Nebel und Glätte machen Autofahrern das Leben schwer

Deswegen kann es laut Deutschem Wetterdienst örtlich zu Glätte oder gefrierender Nässe kommen. Dazu droht Autofahrern eine weitere Gefahr. In Teilen von NRW könnte dichter Nebel mit Sichtweiten von unter 150 Metern auftreten. Als Autofahrer solltest du in diesen Fällen also besonders vorsichtig fahren.

Das gilt auch für den Freitag: Der grüßt bereits mit ähnlichen Aussichten – vor allem in der Nacht. Denn während es am Freitagmittag einen leichten Temperaturanstieg auf 3 bis 5 Grad gibt, fallen die Werte in der Nacht erneut unter den Gefrierpunkt auf bis zu -4 Grad. Dazu soll es nebelig werden.

Am Wochenende steigen die Temperaturen dann jedoch merklich. Am Sonntag klettert das Thermometer dann wieder auf bis zu 9 Grad. In der nächste Woche bleibt es dann ähnlich mild. (dav)