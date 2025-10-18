Wetter-Warnung fürs Wochenende in NRW: Bewohner müssen sofort handeln

Der Herbst in NRW ist mal trocken, mal nass und dann wieder richtig warm. Auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung (wetter.net) weiß: Von einem goldenen Herbst sind wir weit entfernt. Schuld an dem (noch) warmen Wetter ist unter anderem die „Hochnebel“-Decke über NRW, wie er prompt erwähnt.

Doch er wird schnell deutlich: Gerade fürs Wochenende ist schnelles Handeln gefragt, sonst könnte es zu spät sein. Denn eine Wetter-Wende kommt auf NRW zu.

Wetter in NRW: Es wird frostig am Wochenende

„Am Wochenende wird es freundlicher, mit mehr Sonnenschein“, betont Jung noch einmal (>> wir berichteten). Und das stimmt auch, denn bis Sonntagabend gibt es kaum nennenswerte Niederschläge. Doch obwohl es am Tag warm wird, kann es in beiden Nächten „richtig kalt werden“.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, muss im Tagesverlauf mit zeitweisem Sprühregen bei Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad gerechnet werden. Auch am Freitag gibt es immer wieder Sprühregen, ab dem Nachmittag sind jedoch einzelne Auflockerungen möglich. In der Nacht zum Samstag kühlt es auf Tiefstwerte zwischen 6 und 2 Grad ab. In Bodennähe ist vor allem in NRW mit Frost zu rechnen.

(Nasser) Umschwung: Garten-Fans sollten reagieren

Und eben bei Bodenfrost müssen Garten- und Pflanzenfans laut Jung reagieren, denn: „Wer empfindliche Pflanzen draußen hat, sollte sie schützen oder besser ins Haus holen.“ Das ist verständlich, denn die kalten Temperaturen können für das Grün im Garten ganz schön gefährlich sein. Denn nicht nur wird die Wasseraufnahme behindert, sondern die Eiskristalle können auch wichtige Zellen zerstören.

Mit dem turbulenten Wetter in NRW ist jedoch noch lange nicht Schluss: Denn nach den leichten Frösten am Wochenende wird es in der kommenden Woche bis Donnerstag (23. Oktober) richtig nass. Hier kann es nämlich zu Niederschlägen von bis zu 50 Litern pro Quadratmeter kommen.

Also schnell die Pflanzen reinholen und den Regenschirm auspacken, dann ist man für das turbulente Wetter in NRW bestens gerüstet.