Wetter in NRW: Haben wir doch noch eine Chance auf Weiße Weihnachten?

Wetter an Weihnachten in NRW: HIER soll tatsächlich Schnee fallen!

Das Wetter in NRW will uns in den Tagen vor Weihnachten wenig verwöhnen. Trüb und regnerisch präsentiert sich das Wetter in NRW vor Weihnachten.

Doch an Heiligabend wendet sich das Blatt. Dann könnte sogar in Teilen des Landes Schnee fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert.

Wetter in NRW: Bittere Aussichten bis Weihnachten

Die neue Woche begrüßt uns am Montag in NRW mit reichlich ungemütlichem Wetter. Erst nimmt am Vormittag der Wind aus südlicher Richtung zu.

+++ Wetter in NRW: Experten rudern zurück – mit DIESER Annahme lagen sie völlig falsch +++

Ab dem Nachmittag musst du dann nach DWD-Angaben mit Dauerregen rechnen. Quer durch NRW prasselt bis Dienstagvormittag 35 Liter Regen pro Quadratmeter herab - im Mittelgebirge sogar bis 60 Liter!

Ungewöhnliches Wetter in NRW vor Weihnachten

Am Dienstag beschert uns das Wetter in NRW dann noch einmal ungewöhnlich milde Temperaturen. Das Thermometer steigt in der Spitze auf 14 Grad.

Das sind die Temperaturen in NRW vor Weihnachten:

Montag: 7 bis 10 Grad, nachts bis 3 Grad

Dienstag: 10 bis 14 Grad, nachts bis 6 Grad

Mittwoch: 9 bis 13 Grad, nachts bis 3 Grad

Donnerstag: 7 bis 9 Grad, nachts -2 Grad

Dabei bleibt es allerdings genau wie am Mittwoch in ganz NRW regnerisch. Ab Mittwoch sinken dann auch die Temperaturen wieder, bevor es in der heiligen Nacht wieder knackig kalt wird.

Weiße Weihnachten in NRW? Das sind die Wetter-Aussichten

So fällt das Thermometer Donnerstagnacht auf bis zu -2 Grad in NRW. Die Wetter-Experten des DWD erwarten dann einzelne leichte Schneeschauer und Glätte, vor allem über dem Mittelgebirge.

Der DWD prognostiziert Schnee und Glätte in NRW an Heiligabend. Foto: Federico Gambarini / dpa

Auch wenn es an den Feiertagen kalt bleiben soll, ist von einer flächendeckenden Weißen Weihnacht nicht auszugehen. Denn die Meteorologen erwarten für Weihnachten wenig Niederschlag. Es bleibt also voraussichtlich trocken: Coronakonformen Weihnachtsspaziergängen mit den Liebsten steht also nichts im Wege. (ak)