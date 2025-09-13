Wetter-Warnung für NRW – HIER kracht es jetzt gewaltig

Amtliche Wetter-Warnung am Samstag (13. September) in NRW. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ziehen am Abend von Südwesten her Gewitter auf.

Die Wetter-Warnung gilt für Teile des Ruhrgebiets bis 20 Uhr. Nach Angaben der DWD-Meteorologen ist in Teilen des Landes aber noch bis 20.30 Uhr mit Gewittern zu rechnen. In Gewitternähe drohen Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis 70 km/h sowie Starkregen mit bis zu 15 Litern Niederschlag pro Quadratmeter und Hagel.

Amtliche Wetter-Warnung für diese NRW-Städte

Dabei warnte die Wetter-Experten des DWD vor allem vor Blitzschlägen, aber auch vor einzelne herabstürzende Äste, umherfliegende Gegenständen. Autofahrer sollten bei Starkregen-Ereignissen besonders vorsichtig sein. Denn dabei können Straßen und Unterführungen schnell überfluten: Aquaplaning-Gefahr!

Die amtliche Wetterwarnung gilt am Samstagabend für folgende Gebiete:

Teile von Dortmund und Unna (bis 20 Uhr)

Münster, Hamm, Steinfurt und Warendorf (bis 20.30 Uhr)

Coesfeld und Kleve (bis 20 Uhr)

Bocholt, Borken und Wesel (bis 21 Uhr)

Aachen, Düren und Heinsberg (bis 20 Uhr)

Mönchengladbach, Bergheim und Viersen (bis 21 Uhr)

Düsseldorf, Grevenbroich, und Krefeld (bis 21 Uhr)

Das miese Wetter soll in Teilen des Landes noch bis in die Nacht anhalten. Erst in der zweiten Nachthälfte sollen die Schauer nachlassen, bevor ein überwiegend trockener Wahlsonntag bei 18 bis 21 Grad auf NRW wartet.

Wetter-Aussichten in NRW

Zum Wochenstart klettern die Werte dann bei gelegentlichen Schauern auf bis zu 23 Grad. Dabei fegt uns ein kräftiger Wind um die Ohren.

Ähnlich wechselhaft mit einem Mix aus starker Bewölkung mit Schauern soll es dann nach DWD-Vorhersagen auch am Dienstag weitergehen. Richtung Wochenende könnten die Temperaturen dann aber wieder steigen und sogar in Teilen des Landes noch einmal die 25-Grad-Marke erreichen. Stehen uns etwa ein paar nachträgliche Spätsommertage bevor? Wir dürfen gespannt sein.