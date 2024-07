Wetter-Trend in NRW ist eindeutig – Experte warnt: „Unangenehm“

Das Wetter in NRW heizt uns ordentlich ein. Am Dienstag (9. Juli) knacken die Temperaturen nach längerer Zeit mal wieder die 30-Grad-Marke. Dabei bleibt die Mischung allerdings explosiv.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) müssen wir im Laufe der Woche immer wieder mit teilweise schweren Gewittern rechnen. Von reinigendem Regen kann dabei aber in NRW keine Rede sein. Wetter-Experte Dominik Jung stellt uns auf einen Trend, der es in sich hat.

Wetter in NRW: Warnung vor Unwetter!

Denn von angenehmer Hitze können wir diese Tage nur träumen. Die Meteorologen warnen am Dienstag vor zunehmender Schwüle. Die entlädt sich dann laut den DWD-Experten Richtung Spätabend in NRW in schweren Gewittern. Insbesondere im äußersten Nordwesten sei mit orkanartigen Böen, Starkregen und Hagel zu rechnen.

Das unbeständige Wetter soll sich dann auch in den nächsten Tagen fortsetzen. Dabei bleibt es zunächst sehr warm, bevor die Temperaturen am Wochenende zeitweise unter die 20-Grad-Marke abfallen sollen. Doch laut Dominik Jung geht die Achterbahn-Fahrt immer weiter.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 24 bis 27 Grad, nachts 16 bis 12 Grad

Donnerstag: 24 bis 27 Grad, nachts 16 bis 14 Grad

Freitag: 21 bis 26 Grad, nachts 16 bis 11 Grad

Wetter-Trend eindeutig: „Unangenehm“

Dabei sollen sich schwülheiße Tage und abfallende Temperaturen nach Gewittern die Klinke in die Hand geben. Als „unangenehm“ bewertet Dominik Jung („wetter.net„) die Lage. Vor allem wetterfühlige Menschen macht das ständige Auf und Ab dieser Tage zu schaffen.

Doch ein Trend lässt viele hoffen. „Insgesamt lassen die Niederschlagssignale etwas nach“, analysiert der Diplom-Meteorologe. Dabei sollen sich die Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad einpendeln. Das lässt auf ein stabileres Wetter im Laufe des Julis hoffen. Wer mit dem Kreislauf zu kämpfen hat, wird seine Daumen besonders dafür drücken.