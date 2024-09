Wetter in NRW: Experte kippt aus den Latschen – „Kaum zu glauben“

Das Spätsommer-Wetter will es in NRW noch einmal wissen. Nach einem heißen Donnerstag (5. September) könnte das Thermometer am Samstag noch einmal die 30-Grad-Marke knacken.

Doch danach geht es mächtig bergab mit dem Wetter in NRW. Und das betrifft nicht nur die Temperaturen.

Wetter in NRW: Irre Wende steht bevor

Es steht uns nochmal eine beinahe tropische Nacht bevor. Von Samstag auf Sonntag rechnen die Meteorologen in Teilen von NRW mit Werten bis zu 18 Grad. Solche Temperaturen werden mancherorts zu Wochenbeginn tagsüber noch nicht einmal erreicht.

Denn in den nächsten Tagen setzt das Thermometer zum regelrechten Sturzflug an. Ende der Woche sollen die Temperaturen in den Morgenstunden in NRW zwischen 4 Grad in höheren Lagen und 8 Grad in Ballungsräumen liegen. Den bayrischen Alpen droht sogar schon der erste Frost! „Kaum zu glauben“, kommentiert Meteorologe Dominik Jung („wetter.net„) angesichts der hochsommerlichen Temperaturen nur eine Woche zuvor.

Wetter-Vorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 26 bis 30 Grad, nachts 18 bis 14 Grad

Sonntag: 23 bis 26 Grad, nachts 16 bis 12 Grad

Montag: 19 bis 22 Grad, nachts 14 bis 11 Grad

Gewitter und Starkregen im Anmarsch

Und das ist noch nicht alles. Nachdem der Deutsche Wetterdienst (DWD) schon für Freitag (6. September) und Sonntag (8. September) Gewitter mit lokalen Starkregen-Ereignissen angekündigt hat, soll es auch zu Beginn der Woche sehr nass werden.

So rechnen die DWD-Meteorologen vor allem am Montag und Dienstag mit weiteren Schauern und Gewitter. Ein Trend, der auch im Laufe der zweiten September-Woche anhält. Es besteht kein Zweifel: Der Herbst nähert sich mit großen Schritten.