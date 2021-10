Wetter im Ruhrgebiet: So windig wird es zu Halloween

Amtliche Warnung für mehrere Städte im Ruhrgebiet! Der Deutsche Wetter-Dienst (DWD) schlägt Alarm.

An Halloween wird dir im Ruhrgebiet ganz schön das Laub um die Nase geweht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / CHROMORANGE

Im Ruhrgebiet sind für Halloween starke Windböen angesagt. Und auch sonst meint es das Wetter nicht gut mit uns.

Wetter im Ruhrgebiet: Warnung vor Windböen an Halloween

Um 12.00 Uhr soll es losgehen. Der Deutsche Wetterdienst gibt für die Städte Essen, Mülheim, Duisburg, Bochum, Dortmund, Oberhausen, Bottrop und Gelsenkirchen eine amtliche Warnung vor Windböen der Stufe 1 von 4 raus. Die sollen voraussichtlich bis 20.00 Uhr anhalten und mit bis zu 55 Stundenkilometer aus südlicher Richtung kommen.

Abgesehen davon wird es mit bis zu 18 Grad angenehm mild, am Kahlen Asten sind bis zu elf Grad drin. Es wird heiter bis wolkig, in der Nacht ist jedoch leichter Regen möglich. Die Temperaturen sinken auf 13 bis acht Grad.

Wetter im Ruhrgebiet: Kommende Woche bleibt es windig

Die neue Woche startet mit vielen Wolken und es wird mit bis zu 15 Grad schon etwas kühler. Es soll jedoch niederschlagsfrei bleiben, außer im Bergland. Da kann es bei unter zehn Grad auch etwas regnen. Es bleibt windig und auch in der Nacht ist stellenweise Regen möglich. Mit acht bis fünf Grad und sogar drei Grad im Bergland wird es frisch.

So entsteht eine Wettervorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Stark bewölkt mit einzelnen Schauern geht es dann am Dienstag weiter. Dann sind nur noch acht bis elf Grad drin und zusammen mit dem Wind fühlt sich das dann gar nicht mehr angenehm an. Auch in der Nacht wird es mit gerade mal sechs bis drei Grad deutlich kühler.

Ähnliche Aussichten bestehen für den Mittwoch. Wolken, Schauer und sieben bis elf Grad bestimmen den Tag. In der Nacht lockert es dann wieder etwas auf. Bei nur fünf bis drei Grad kann sich jedoch Frost bilden. In höheren Lagen sinken die Temperaturen knapp auf den Gefrierpunkt. (mbo)

