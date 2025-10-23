Unwetter-Alarm ++ Sturm fegt über NRW hinweg ++ Erste Konsequenzen

Jetzt wird es richtig ungemütlich! Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Donnerstag (23. Oktober) eine amtliche Unwetter-Warnung herausgegeben.

Die Wetter-Experten warnen ab den Morgenstunden vor einem Sturmtief, das aus dem Südwesten über das gesamte Land hinwegfegt. Die Folge: Schwere Sturmböen, Starkregen und Gewitter. In Teilen von NRW sind sogar orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 110 km/h nicht ausgeschlossen.

Die Wettervorhersage hat die Deutsche Bahn schon im Vorfeld in Alarmbereitschaft versetzt. Und auch ein Freizeitpark in NRW zog bereits die Reißleine. Wir halten dich hier in einem Newsblog über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Unwetter-Alarm: Sturm fegt über NRW hinweg

7.10 Uhr: Bahn-Pendler in Sorge

Wer am Donnerstag mit dem Zug reisen will, muss sich auf einiges gefasst machen. Die Deutsche Bahn rechnet bis Freitagmittag mit „Netzeinschränkungen insbesondere durch starke Sturmböen“, wie es auf ihrer Webseite strecken-info.de heißt. Die Gefahr schwerer Sturmböen: Umknickende Bäume können Gleise blockieren oder Oberleitungen beschädigen. Die Bahn verspricht: „Vorbereitende Maßnahmen sind zentral und regional getroffen.“ Dennoch kann es zeitweise zu Streckensperrungen kommen.

6.45 Uhr: Freizeitpark in NRW zieht die Reißleine

Die Wettervorhersage hat die Verantwortlichen im Fort Fun bereits am Dienstag in Alarmbereitschaft versetzt. Im Sauerland wollte man kein Risiko eingehen und vermeldete, dass der Freizeitpark in NRW am Donnerstag wegen des Sturms geschlossen bleibt.

6.15 Uhr: Unwetter-Warnung für NRW

Es ist die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm in NRW. In weiten Teilen des Landes hat es sich in den frühen Morgenstunden schon eingeregnet. Ab dem späten Vormittag soll es dann losgehen. Zunächst rechnen die DWD-Meteorologen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 80 km/h. Am Nachmittag und Abend ist westlich des Rheins mit schweren Sturmböen (bis zu 100 km/h) zu rechnen. Lokal sind dann sogar orkanartige Winde möglich. Dabei kann es vereinzelt zu starken Gewittern und Starkregen (bis zu 15 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit). Der Sturm soll bis zur Nacht anhalten und im Laufe des Freitags nachlassen.