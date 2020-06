Wetter: Heftige Unwetter im Anmarsch auf NRW ++ zwei Menschen vom Blitz getroffen ++

Das Wetter in NRW ist bisher angenehm und warm. Doch es ändert sich bereits am Samstagvormittag radikal und am Sonntag kommt es dann noch schlimmer! Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor heftigen Gewittern.

Wetter: Hitzewelle bringt schwülwarme Luft nach NRW

Während am Freitag noch Hitze und satte 29 Grad in den meisten Teilen des Landes zugegen waren, zeigt sich die Wetterfront am Samstagmorgen schon anders.

Das ist der Deutsche Wetterdienst:

Der Deutsche Wetterdienst hat seinen Hauptsitz in Offenbach

Er ist eine Bundesoberbehörde und gehört zum Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Der DWD wurde 1952 gegründet

Insgesamt arbeiten knapp 2400 Menschen für den DWD

Am Vormittag schien in vielen Teilen von NRW noch die Sonne, aber bereits ab dem Mittag und dem frühen Nachmittag sollten heftige Gewitter mit Starkregen und auch Hagel aufziehen. Dazu kommen Sturmböen bis 80 km/h vor allem im Norden und Osten von NRW, berichtet der DWD.

Teilweise sind 25 Liter pro Quadratmeter angesagt und Hagelkörner, die rund zwei Zentimeter dick sind.

Schlimm wurde es bereits im Norden Deutschlands. In Lübeck (Schleswig-Hostein) beispielsweise wütete das Unwetter bereits so stark, dass die Feuerwehr zu 200 Einsätzen ausrücken musste.

Zwei Menschen in Lübeck vom Blitz getroffen

Zwei Menschen wurden vom Blitz getroffen und verletzten sich dabei. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Blitz hatte ein Feuer in einem Schuppen neben einem Wohngebäude ausgelöst. Die beiden Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Einschlags in unmittelbarer Nähe.

In vielen Teilen in NRW ist Starkregen angesagt. (Symbolbild) Foto: imago images/Gottfried Czepluch

Druckverhältnisse sind an radikalem Wetterumschwung schuld

Dass sich das Wetter so radikal ändert, liegt vor allem an den sich verändernden Druckverhältnissen. Während sich laut DWD über Skandinavien ein Hochdruckgebiet aufbaut, besteht über Südwesteuropa eher tiefer Luftdruck.

„High over low“ nennt sich diese Wetterlage. Und die hat es ganz schön in sich!

Meteorologen bezeichnen es auch gern als „Sumpflage“: Feuchte Luftmassen dümpeln so vor sich hin. Daher kommen Gewitter nicht nur mit voller Kraft daher, sondern auch noch mit viel Wasser!

Samstag und Sonntag könnte es in NRW wie aus Eimern schütten! (Symbolbild) Foto: imago images / Ralph Peters

Am Sonntag soll es noch schlimmer werden

Während es am Samstag schon sehr ungemütlich werden soll, könnte es am Sonntag noch schlimmer kommen. Am Sonntag könnte ein Gewitterstreifen diagonal über Deutschland fegen. Von Nordwest über die Mitte bis Südost.

Und dieser Gewitterstreifen bringt viel Regen und auch Hagel mit. Teilweise soll der Regen stundenlang andauern, was zu Überschwemmungen führen könnte.

Gewitter in Zahlen:

Im Durchschnitt sind auf der Erde etwa 1600 Gewitter gleichzeitig aktiv

Sie finden auf über 0,3 Prozent der Erdoberfläche statt

In Deutschland gibt es 20 bis 35 Gewittertage im Jahr

Ob sich die Lage dann zum Montag wieder beruhigt und der Sommer zurückkommt, ist noch unklar. (mia, js, dpa)