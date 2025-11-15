Kaltfront zieht über NRW – Temperaturen stürzen in den Keller

NRW steht in den kommenden Tagen vor einem wahren Wetter-Highlight: Temperaturen, die man so im November nicht alle Jahre sieht, kündigt Wetter-Experte Dominik Jung (wetter.net) an. Schuld daran ist eine kräftige Südwestströmung, die nicht nur warme Luftmassen aus Afrika bringt, sondern auch jede Menge Saharastaub.

Doch danach könnten viele bibbern und frieren – kommt jetzt der Schnee?

Rekord-Wärme vor Kälte-Tief: Wetter in NRW wird deutlich kälter

NRW kann sich in den kommenden Tagen auf ungewöhnlich hohe Temperaturen freuen – zumindest für November. Wetter-Experte Dominik Jung (wetter.net) erklärt, dass eine kräftige Südwestströmung warme Luft aus Afrika nach Deutschland bringt – und gleich noch Saharastaub obendrauf. Der zieht von der Sahara über Europa bis nach NRW und sorgt nicht nur für milde Temperaturen, sondern kann den Himmel auch leicht gelblich färben.

Los geht es am Mittwoch (12. November) mit rund 14 Grad, bevor am Donnerstag (13. November) der Höhepunkt der Wärmewelle erreicht wird: Dann könnten in NRW Spitzenwerte von 19, möglicherweise sogar 20 Grad drin sein. Doch die Wärme hält nicht lange: Schon am Freitag (14. November) geht es zurück auf rund 15 Grad, am Samstag (15. November) steigen die Temperaturen gerade mal auf sechs Grad, und am Sonntag (16. November) sind es nur noch fünf Grad. Wenigstens fällt an diesen Tagen wohl kaum Regen, aber der Saharastaub könnte die Sonne leicht dämpfen und für den ein oder anderen gelblich schimmernden Moment sorgen.

Temperaturen im Überblick

Und die kalten Luftmassen lassen auch nicht lange auf sich warten: Kalte Luftmassen rücken nach Deutschland vor und sorgen auch für winterliche Temperaturen und einen Wetter-Umschwung in NRW. Laut GFS-Modell könnten sie in manchen Regionen Werte zwischen minus vier und minus sieben Grad erreichen. Für NRW bedeutet das aber vorerst keine extremen Kältewerte: Am Montag, dem 17. November, werden rund sechs Grad erwartet, am Dienstag (18. November) etwa vier Grad. Ob das schon für die ersten Schneeflocken ausreichen wird? Das steht wohl noch in den Sternen.

Heißt also: Wer die milden Temperaturen noch einmal auskosten will, sollte die Gelegenheit nutzen. Die Wärme ist vorerst der letzte Höhepunkt in diesem Herbst, bevor kältere Tage und mögliche erste Schneeflocken das Wetter in NRW wieder bestimmen.