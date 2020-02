Wetter-Schock für NRW: Experten überraschen mit krasser Prognose

Auch wenn der Winter bisher viele nasse und ungemütliche Tage hatte, war er größtenteils mild.

Kachelmannwetter kündigt nun hingegen einen krassen Wetter-Umbruch an. Die Experten sagen ein Wetter-Chaos in NRW voraus, das schon in der Nacht zu Mittwoch beginnen soll.

Wetter-Chaos in NRW: Experte mit unglaublicher Prognose

Den Meteorologen zufolge müssen wir in den kommenden Tagen mit einem Temperatursturz rechnen. Während der Dienstag noch mild bleibt, soll sich das Wetter in NRW schon ab der Nacht zu Mittwoch ändern.

Die Luft wird immer kälter und kann Schnee bringen. Selbst in tiefen Lagen wie im Rheinland soll teilsweise Schnee fallen. Dazu sind am Mittwochmorgen winterliche Straßenverhältnisse in NRW möglich. Du musst dich also auf Glätte und Schneefall einstellen.

Sechs bis minus zwei Grad erwartet

In Essen werden am Mittwoch fünf Grad und in Düsseldorf sechs Grad erwartet. Der Kahler Asten kommt auf minus zwei Grad. Am Donnerstag werden die Temperaturen dann nochmal um etwa einen Grad fallen (vier Grad in Essen und fünf Grad in Düsseldorf).

Am Freitag wird es dann wieder freundlicher. In Düsseldorf klettern die Temperaturen wieder auf acht Grad.

Dort wo es etwas zu warm für Schnee sein wird, musst du mit Schneeregen oder Regen gerechnet werden. In Gebieten oberhalb von 300 bis 400 Metern kann der Schnee dagegen sogar liegen bleiben.

Schnee und Sturm mit kräftigem Tief am Donnerstag



Schnee und Sturm mit kräftigem Tief am Donnerstag

Wetter-Experte spricht Warnung aus

Am Donnerstag erreicht dann ein Tief, aus Nordfrankreich kommend, Deutschland. Dieses wird besonders in Süddeutschland spürbar sein. Neben winterlichen Verhältnissen mit Schnee, droht dort Sturm oder zumindest starker Wind, wie der Wetterkanal von Experte Jörg Kachelmann berichtet.