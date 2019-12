Wetter in NRW: HIER gibt es am Wochenende Schnee!

Das Wetter im Ruhrgebiet bleibt ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst warnt bis Ende der Woche: Es wird glatt!

Wetter im Ruhrgebiet: Wetterdienst warnt vor Glätte

Die Warnung gilt für mehrere Städte im Ruhrgebiet:

Essen

Mülheim

Bochum

Dortmund

Am Dienstag liegen die Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt. Ab dem Mittag ist es stärker bewölkt, die Höchsttemperaturen liegen dann in NRW bei 5 bis 8 Grad. Bis Freitag werden Höchsttemperaturen von 5 Grad erwartet, außerdem soll es regnen. Heißt also: Sowohl nachts als auch am Morgen kann es richtig glatt werden!

Und wer es NOCH winterlicher haben will, kann am Wochenende ins Sauerland, denn: HIER soll es bis zu 25 Zentimeter Neuschnee geben! Die Schnellfallgrenze liegt bei 500 Metern.

Also, zieht Euch warm an!