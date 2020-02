Wetter: Experten machen beunruhigende Vorhersage – HIER wird's richtig heftig

Das Wetter wird ungemütlich, doch der Schnee bleibt im Flachland weiter aus. Immerhin: In NRW schneit es schon ab 200 Metern Höhe. (Symbolbild)

NRW. Das Wetter in Deutschland hat auch im Februar wenig mit Winter gemeinsam: Nach dem viel zu warmen Januar startet der Februar in vielen Teilen Deutschlands mit einer kalten Dusche. Nachdem es im Januar eher niederschlagsarm war, wird es jetzt in einigen Regionen richtig heftig.

Das Wetter bringt im Süden heftige Regenfälle, im Schwarzwald und Allgäu teilweise bis zu 200 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Und das ist noch nicht alles:

Vor allem im südlichen Bayern und in Teilen von Baden-Württemberg wird heftiger Sturm erwartet. Hier gibt es schwere Sturm und Okranböen. Kräftige Gewitter können nicht ausgeschlossen werden.

Wetter: Hohe Temperaturen in Deutschland erwartet

Gleichzeitig werden eher milde Temperaturen zwischen 4 und 9 Grad vorhergesagt. In der vergangenen Woche wurde in Teilen sogar noch bis zu 20 Grad für diese Woche erwartet.

Kachelmannwetter hat zurückgeblickt, solch warme, unwinterliche Temperaturen im Februar gibt es nicht zum ersten Mal: „Rekorde für Anfang Februar übrigens von 1957“. Hier zeigte das Thermometer in Teilen von Baden-Württemberg 20 Grad an.

Das sind die wärmsten Jahre seit Beginn der Wetter-Aufzeichnung:

2014

2015

2016

2017

2018

Wetter in NRW: Wind und Sturmböen

NRW kommt in Sachen Starkregen glimpflich davon. Zwar wird es kurzzeitig stürmische Böen von bis zu 75 Stundenkilometern geben, aber heftiger Regen bleibt aus.

Die Temperaturen in NRW liegen bei 4 bis Grad. In den Mittelgebirgen geht es sogar herunter auf bis zu null Grad.

Schnee im Flachland? Eher nicht ...

Fest steht: Wer auf Schnee hofft, der wird im Flachland weiter enttäuscht. Dafür sinkt die Schneefallgrenze auf 200 Meter. (ldi/jg)