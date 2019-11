Wetter in NRW: Deutscher Wetterdienst warnt

Der Deutsche Wetterdienst warnt

Fühlt sich der Samstag noch eher wie ein typischer Tag im Frühling an, ist der Sonntag schon deutlich ungemütlicher. In NRW könnte das Wetter am Sonntag zudem ziemlich stürmisch werden, der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt sogar.

Der DWD hat in der Nacht zu Sonntag einige Wetterwarnungen ausgesprochen. Betroffen sind die meisten Städte im Ruhrgebiet.

+++ Wetter in Deutschland: Hier ist Vorsicht geboten! +++

Wetter in NRW: Für diese Ruhrgebiets-Städte gilt die Wetterwarnung

Duisburg

Oberhausen

Herne

Essen

Dortmund

Bochum

Bottrop

Mülheim

Gelsenkirchen

Der DWD warnt vor Windböen (Stufe 1 von 4). Sie könnten mit einer Geschwindkeit von bis zu 60 km/h über NRW hinwegfegen. Anfangs kommen sie aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung. Die Wetterwarnung gilt zunächst bis Sonntag, 8 Uhr.

Hier siehst du, ab wann der Deutsche Wetterdienst warnt:

Diese Tabelle des DWD zeigt die unterschiedlichen Warnereignisse an. Foto: Screenshot DWD

Wetter in Deutschland: Vielerorts stürmisch

Vor allem in Thüringen und an der Küste könnte es richtig stürmisch werden. Hier gilt schon Warnstufe 2 von 4, was bedeutet, dass die Böen hier schon zwischen 60 und 70 km/ schnell sein könnten. Auf der Seite des DWD kannst du dich darüber informieren, ob es auch für deine Region eine Wetterwarnung gibt.

Schon kommende Woche soll es in einigen wenigen Teilen Deutschlands schneien: Betroffen ist erst einmal nur der Süden Deutschlands, vor allem in Baden-Württemberg dürfen sich die Menschen über Schnee freuen. Das prognostizierte „Kachelmannwetter“. >> Mehr dazu hier.

Die Temperaturen werden am Tag auf etwa sechs Grad abfallen, in der Nacht wird es in vielen Teilen Deutschlands sogar gefrieren. In den deutschen Mittelgebirgen droht sogar Dauerfrost.

