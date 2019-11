Wetter in Deutschland: HIER ist Vorsicht geboten!

Der Oktober hat es wirklich in sich. Zumindest, was das Wetter angeht. Bislang konnten wir uns über Sonne freuen, uns wurde uns ein Goldener Oktober beschert - die Temperaturen erinnerten eher an Frühling. Auch am Samstag gab es vielerorts nochmal bis zu 20 Grad.

Doch schon bald kommt die Wetter-Wende. Denn schon am Sonntag kommt aus dem Nordwesten die Kaltluft nach Deutschland. Das Tief „Xander“kommt von der norwegischen Küste in die Bundesrepublik.

Ein Blick auf die Karte des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Während die Menschen im Süden, Norden und Westen mit Windböen rechnen müssen, die gerade einmal Warnstufe 1 von 4 entsprechen, muss eine andere Region zittern.

Wetter in Deutschland: Hier wird es heute richtig stürmisch

In Wernigerode im Harz warnt der DWD orkanartigen Böen. Immerhin: Warnstufe 3 von 4 hat die Bundesbehörde veröffentlicht. Oberhalb 1000 Meter treten orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 km/h auf, schreibt der DWD.

Wetter in Deutschland: In Wernigerode im Harz wird es heute stürmisch. Foto: Screenshot DWD

>> Hier findest du die Karte des DWD und kannst dich über Wetter-Warnungen in deiner Region informieren.

Die möglichen Gefahren:

Es könnten Bäume entwurzelt werden

Dächer könnten beschädigt werden

Menschen in der Region sollen auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten

Der DWD warnt davor, Fenster und Türen offen zu lassen

Insbesondere sollte Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen gehalten werden

Verantwortlich dafür ist Sturm Xander, er zieht über die Nordsee nach Dänemark. Wie „Focus Online“ berichtet, hat Xander aber auch einen positiven Effekt: Südlich des Tiefdruckkerns wird warme Luft aus Südwesten herangeführt. Damit steigen die Werte fast im ganzen Land auf rund 20 Grad.

Prognose für November hat es in sich

Bei den warmen Oktober-Temperaturen hofft vielleicht manch einer, der Winter kommt gar nicht mehr. Doch schon kommende Woche könnte es abkühlen - und im Süden könnte es bereits den ersten Schnee geben. Vor allem in Baden-Württemberg und den westlichen Teilen Bayerns. Das sagt Meteorologe Jörg Kachelmann voraus.

In den anderen Regionen soll es demnach regnerisch und nasskalt werden. >> Mehr dazu hier.

--------------------------

--------------------------

Das sind die Aussichten für nächste Woche: Mit dem Spätsommer ist es ab Montag auch im Süden endgültig vorbei. Dort wird es bewölkt und regnerisch. Höchstwerte: Bis zwölf Grad.

Am Dienstag wird es noch kälter, dann zeigt das Thermometer nur noch fünf bis zehn grad an. Im Süden regnet es weiter.