Ekel-Wetter im Anflug auf NRW – jetzt kommt die ganz große Keule

Es bleibt dabei. Das Wetter in NRW ist im Sommer 2024 die reinste Achterbahnfahrt. Nach einem vergleichbar kühlen Wochenende wartete am Montag (15. Juli) erst ein angenehmer Sommertag auf uns. Doch schon am Abend zogen kräftige Schauer und Gewitter über das Land.

Auch am Dienstag ist vor allem erneut mit Gewittern zu rechnen, bevor das Wetter sich ab Mittwoch in NRW stabilisiert. Doch die Prognosen für das Wochenende sind düster.

Ekel-Wetter im Anflug auf NRW

Die Aussichten sind nicht übel. Angenehme 21 bis 24 Grad werden es am Dienstag und nur in der Nordwesthälfte von NRW besteht ein Risiko für Schauer und Gewitter. Ab Mittwoch wird es dann richtig sommerlich bei uns. Blauer Himmel, ab und zu ein paar Wolken und das Thermometer steigt in ungeahnte Höhen.

Am Freitag soll dann erstmals wieder die 30-Grad-Marke in NRW geknackt werden. Die Meteorologen erwarten also die große Hitze – doch so richtig übel wird es erst am Wochenende, prognostiziert Dominik Jung. Bis zu 33 Grad sollen es dann laut dem Wetter-Experten am Samstag in NRW werden. Einen Tag später droht es richtig eklig zu werden.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 23 bis 26 Grad, nachts 16 bis 12 Grad

Donnerstag: 27 bis 29 Grad, nachts 17 bis 13 Grad

Freitag: 28 bis 31 Grad, nachts 19 bis 14 Grad

Kreislauf-Wetter in NRW: „Für die Tonne“

Erste Schauer und Gewitter erwartet der Diplom-Meteorologe bereits am Samstagabend im Süden der Republik. Die sollen sich dann am Sonntag weiter über Deutschland ausbreiten. „Es ist drückend schwül“, so Dominik Jung und warnt vor teilweise kräftigen Schauern und Gewitter.

Menschen mit Kreislauf-Problem graut es schon vor der schwülen Hitze: „Ausgerechnet der Samstag ist temperaturmäßig wieder für die Tonne“, kommentiert einer die drohende Wetterlage am Wochenende bei „wetter.net„. Und auch am Montag müssen wir den Prognosen zufolge weiter mit Gewittern rechnen. Immerhin sollen die Temperaturen dann wieder unter die 30-Grad-Marke fallen.