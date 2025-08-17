Wetter in NRW stürzt ab – jetzt geht es ganz schnell

Das Wetter macht ganz NRW dieser Tage zu schaffen. Bei brüllender Hitze suchen die Menschen im ganzen Land nach Abkühlung. Badeseen und Freibäder platzen aus allen Nähten und Eisdielen kommen mit der Produktion ihrer süßen Erfrischungen kaum hinterher.

Nach dem vorläufigen Hitzehöhepunkt am Mittwoch (13. August) haben die Temperaturen in Deutschland in der Nacht auf Freitag einen uralten Rekord geknackt. In NRW stürzt das Wetter allerdings recht bald ab.

Rekord-Wetter in Deutschland

Werte über 30 Grad wie am Freitag in NRW? Das ist im Sommer nicht sonderlich ungewöhnlich. Doch, dass die Werte selbst nachts im Mittelgebirge deutlich über der 20-Grad-Marke liegen? Das ist dann doch beachtlich. In Teilen des Landes hat die tropische Nacht sogar einen Allzeit-Rekord gebrochen: „Es war die wärmste Nacht auf dem Brocken seit Messbeginn im Januar 1896“, richtet Dominik Jung seinen Blick in den Harz.

++ Wieder verzweifelte Suche am Rhein in NRW ++ Feuerwehr verliert die Fassung ++

Auch an anderen deutschen Wetter-Stationen wurden Rekord-Werte gemessen. In NRW stiegen die Temperaturen im Tagesverlauf dann wieder über die 30-Grad-Marke. Doch es dürfte vorerst das letzte Mal gewesen sein.

++ „Wahl-O-Mat“-Alternative zur Kommunalwahl in NRW – extra für Oberhausen! ++

Wetter in NRW stürzt ab

Nachdem es in Teilen der Republik im Verlauf des Freitags ordentlich scheppern sollte, kühlt es am Wochenende in NRW deutlich ab. So stürzt das Thermometer von bis zu 31 Grad am Freitag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) innerhalb von nur zwei Tagen auf Werte um die 22 Grad ab.

Mehr Themen:

Zwar sollen die Temperaturen zu Wochenbeginn in NRW wieder steigen. Doch ab der Wochenmitte soll es recht wechselhaft werden, erklärt Dominik Jung („wetter.net„). Nach Angaben des Diplom-Meteorologen soll das Thermometer am Donnerstag (21. August) maximal Werte um die 17 Grad zeigen. Innerhalb einer Woche könnten sich die Werte in NRW also halbiert haben. Wetterfühlige Menschen müssen sich also auf etwas gefasst machen.