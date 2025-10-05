Wetter-Experte verzweifelt an NRW-Aussichten: „Reden wir besser nicht drüber“

Es hätte alles so schön werden können. Ende September machten uns die Wetter-Experten noch Hoffnung auf einen goldenen Oktober-Beginn mit einem herrlichen Wetter am verlängerten Feiertags-Wochenende.

Stattdessen gingen die Temperaturen zum Monatsbeginn in den Keller. In höheren Lagen herrscht sogar Bodenfrost. Und die Aussichten für das verlängerte Wochenende? Die sind mittlerweile reichlich dürftig.

Wetter-Experte macht NRW wenig Hoffnung

Das Wetter von Donnerstag (2. Oktober) hätten die meisten wohl gern mit dem getauscht, was ab dem Tag der Deutschen Einheit auf uns wartet. Nach einem überwiegend sonnigen Tag zieht es sich am Freitag in NRW nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu. Im Laufe des Tages muss dann bei 13 bis 16 Grad mit dem ein oder anderen Schauer gerechnet werden.

Doch dann wird es richtig ungemütlich: „Der Samstag? Reden wir besser nicht drüber“, winkt Dominik Jung ab. Der Wetter-Experte bereitet uns auf reichlich Regen mit kräftigem Wind vor. Nach DWD-Angaben müssen wir in NRW teilweise sogar mit stürmischen Böen rechnen – nichts für Feinschmecker also, die das Wochenende mit ausgedehnten Aktivitäten an der frischen Luft nutzen wollten.

Wetter-Wende im Anmarsch

Immerhin soll sich die Lage am Sonntag wieder etwas beruhigen. Zwar können hier und da noch ein paar Tropfen herunterkommen. Doch der ganz große Regen soll dann überstanden sein. Ab der zweiten Oktober-Woche soll dann auch das angekündigte, goldene Oktober-Wetter anrücken.

So kratzt das Thermometer in NRW nach Angaben von Dominik Jung („wetter.net„) bereits zu Wochenbeginn an der 20-Grad-Marke. Dazu zeigt sich dann nach dem trüben Wochenende auch endlich mal wieder die Sonne. Es geht doch …