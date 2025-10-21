Jetzt wird das Wetter in NRW richtig ungemütlich – „Ganz schön ruppig“

Bislang war der Oktober doch sehr gnädig zu uns – zumindest, was das Wetter in NRW anbelangte. Aber das wird sich laut Dominik Jung nun schlagartig ändern: Der Diplom-Meteorologe warnt vor Orkanböen und Starkregen!

„Das ruhige Herbstwetter ist vorbei. Und vor allem wird es nass und stürmisch werden in den nächsten Tagen“, so die düstere Prognose am Dienstag (21. Oktober) auf Jungs Youtube-Kanal „wetter.net“. 30 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter im Westen, so heißt es. Besonders am Donnerstag müssen wir uns offenbar wetterfest anziehen und auf einiges einstellen.

Wetter in NRW wird stürmisch

Den stürmischen Höhepunkt erreicht das Wetter in NRW laut dem Diplom-Meteorologen am Donnerstag (23. Oktober). „Vor allem im Nord-Westen wird es ganz schön ruppig werden“, betont Dominik Jung. Für die Nordseeküste spricht der Wetter-Experte sogar eine Sturmflutgefahr aus. Aber die kräftigen Böen werden auch bis in weite Teile von NRW hineindrücken.

Die Orkanböen ziehen sich bis in den Südwesten und in die Mitte von NRW. Den Norden erwischt es tatsächlich am schlimmsten, denn in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bestehe Sturmflutgefahr. Auf Sonne dürfen die Anwohner im Norden, aber auch in NRW kaum hoffen.

Schlechte Aussichten bis Anfang November

Der heftige Wind bringt nicht nur Regen, sondern auch Kälte mit. Die Temperaturen sinken von milden 15 Grad auf gerade mal noch 9 Grad in NRW – in der Nacht sogar nur 5 Grad. Und das über das ganze Wochenende hinweg. Doch das war es leider noch nicht mit den schlechten Nachrichten. Wirklich Ruhe wird auch danach nicht einkehren, denn laut dem Experten soll die „stürmische und nasse Wetterlage bis Anfang November anhalten“.

Klingt danach, als ob es mal wieder Zeit für einen Serienmarathon wird. Denn bei den Wetter-Prognosen mit viel Regen und Sturm verschanzen sich viele lieber zu Hause auf ihrem Sofa unter der kuscheligen Decke bei Kerzenschein.