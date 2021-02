Das Wetter in NRW wird am Wochenende alles andere als frühlingshaft.

Es hatte sich langsam angekündigt – jetzt kommt was auf uns zu in NRW...

Das Wetter in NRW ist vor einigen Tagen noch ziemlich frühlingshaft gewesen. Blauer Himmel, Sonne, Temperaturen bis zu 20 Grad, vereinzelte T-Shirt-Träger – das bitterkalte Schneechaos von Anfang Februar ist ziemlich schnell vergessen gewesen.

Doch noch herrscht in NRW der Winter – und der zeigt sich am Wochenende nochmal von seiner schmuddeligen Seite!

Wetter NRW: Von wegen sonnig und warm! Wochenende wird schmuddelig – und DARUM gefährlich

Der Samstag soll nämlich laut Deutschem Wetter-Dienst (DWD) zunächst vielfach stark bewölkt beginnen. Örtlich soll es sogar Nebel geben. Erst im Tagesverlauf zeigt sich von Nordwesten her vereinzelt die Sonne.

Deutlich zu spüren: ein mittelstarker Wind, der aus dem Norden kommt. Wer draußen unterwegs ist, sollte seine (dicke) Jacke einpacken, denn es soll nicht wärmer als 11 Grad werden.

Oha! Vereinzelt soll es am Wochenende nachts und frühmorgens sogar Frost geben! Foto: IMAGO / Andia

Im höheren Bergland werden maximal sogar nur vier Grad erreicht. Puh. Immerhin soll es trocken bleiben... Und auch in der Nacht zu Samstag kann es schon ziemlich gefährlich werden. Der DWD warnt im Ruhrgebiet vor Frost auf den Straßen. Wer also dann noch unterwegs ist: Vorsicht ist angesagt!

---------------------------

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

---------------------------

Sonntag soll das Wetter in NRW ähnlich bieder bleiben

Der Sonntag soll wohl nur leicht schöner werden. Nachts bleibt es kalt und trocken, im Bergland können Minusgrade erreicht werden, ansonsten reicht es für drei Grad.

Auch dann gilt es wachsam zu bleiben, es könnte erneut Frost auf den Straßen geben. Im Tagesverlauf bleibt es trocken, es wird etwas wärmer, die Temperatur steigt im Vergleich zum biederen Samstag auf immerhin zwölf Grad.

---------------------------

---------------------------

Die neue Woche soll dann ebenfalls ähnlich grau und kühl beginnen. Nachts mit örtlichem Nebel und Reifglätte, tagsüber dann etwas bewölkt. Immerhin soll sich dann mal die Sonne zeigen, die die Temperatur auf immerhin bis auf 15 Grad treibt.

Ein klein wenig Frühlings-Feeling also am Montag – auch wenn DAS kein Vergleich zu den letzten Sonnentagen werden wird... (mg)

---------------------------

---------------------------

