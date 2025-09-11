Wetter in NRW: Experte verblüfft – „Was ist denn da los?“

Was war das für ein herrliches Spätsommer-Wetter am ersten September in NRW. Doch kurz danach wendete sich das Blatt. So sorgte ständiger Dauerregen am Dienstag (9. September) in Teilen von NRW für extreme Verhältnisse. Straßen und Häuser wurden überschwemmt, die Feuerwehr musste mancherorts Menschen aus ihren Wohnungen evakuieren (mehr dazu hier >>>).

Die Lage hat sich in der Zwischenzeit beruhigt. Ein Blick auf die Wetterkarte lässt Dominik Jung trotzdem staunen.

Wetter in NRW nichts für Feinschmecker

„Was ist denn da los?“, fragt der Meteorologe mit überraschtem Blick auf die Wetterkarte, die ein schneeweißes Bild quer über Deutschland zeigt. Es handelt sich um Luftströme mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 km/h, die quer über Deutschland fegen – allerdings nicht durch die NRW-Städte hindurch, sondern über sie hinweg.

Denn es handelt sich um den sogenannten Jetstream, also das Starkwind-Band, das am Wochenende quer über Deutschland liegt. Die Auswirkungen: „An diesem Starkwind-Band rauschen die Tiefs über uns hinweg, bringen wechselhaftes Wetter und auch ziemlich kühle Temperaturen“, wie Dominik Jung („wetter.net„) feststellt.

Herbst statt Spätsommer in NRW

Zwar zeige sich ab und an auch mal die Sonne in den Tagen bis zum Wochenende. Doch von einem stabilen Spätsommer-Wetter wie am letzten Wochenende werden wir den Vorhersagen zufolge bis zum Wochenende weit entfernt sein. Stattdessen müssen wir uns auf die volle Breitseite Herbst einstellen.

Im Gegensatz zum Rest der Republik ist es damit in NRW sogar noch vergleichsweise warm bei Werten zwischen 15 und 20 Grad. So war es in Duisburg mit 17 Grad am Donnerstagmorgen (11. September) bundesweit am wärmsten. Am Wochenende und im Verlauf der nächsten Woche soll es das Thermometer in NRW allerdings nur noch mit Mühe über die 15-Grad-Marke schaffen. Ob der Spätsommer in diesem Jahr noch einmal zündet, ist damit mehr als fraglich.