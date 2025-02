Wetter in NRW: Von wegen Eiseskälte! Experte staunt Bauklötze – „Meine Güte“

Es sollte die große Winterkeule werden. Tatsächlich gehen die Temperaturen am Wochenende noch einmal in den Keller, auch wenn die Werte in NRW tagsüber über dem Gefrierpunkt bleiben.

Mit der zweiten Februar-Hälfte kommt dann allerdings die ganz große Wetter-Wende. Wetter-Experte Dominik Jung spricht sogar schon von einem „echten Frühlings-Hammer“. Die Prognosen haben es jedenfalls in sich – insbesondere für NRW.

Wetter in NRW: Mega-Wende! „Meine Güte“

Ja, am dritten Februar-Wochenende heißt es noch einmal Bibbern in NRW. In der Nacht sinken die Werte landesweit unter den Gefrierpunkt. In höheren Lagen könnten die Temperaturen am Wochenende sogar auf bis zu -8 Grad fallen. Tagsüber liegt das Thermometer fast überall in NRW im positiven Bereich.

Dabei soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) überwiegend freundlich bleiben. Hier und da ist jedoch auch lokal mit etwas Schnee zu rechnen. Bedingt durch den Forst und überfrierende Nässe kann es durchaus in den nächsten Tagen in Teilen von NRW glatt werden, warnen die DWD-Meteorologen. Von der weißen Pracht müssen wir uns dann aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit für eine längere Zeit verabschieden.

Wettervorhersage für NRW- das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 2 bis 4 Grad, nachts -1 bis -7 Grad im Bergland

Sonntag: 1 bis 4 Grad, nachts -2 bis -8 Grad in höheren Lagen

Montag: 1 bis 5 Grad, nachts -3 bis -6 Grad

Wetter-Wahnsinn in NRW

Gerade noch Minusgrade und dann plötzlich der „Frühlings-Hammer“? Wie passt das denn zusammen? Tatsächlich soll es ab Mitte der Woche ganz schnell gehen. Schon am Mittwoch (19. Februar) sollen die Werte nach DWD-Angaben in Teilen von NRW an der 10-Grad-Marke kratzen. Am Wochenende soll das Thermometer dann plötzlich ganz andere Gefilde erreichen.

Ersten Prognosen des europäischen Wettermodels zufolge blühen uns am Samstag (22. Februar) Werte im hohen zweistelligen Bereich in Deutschland. Das Epizentrum des vorfrühlingshaften Knallers soll dabei in NRW liegen. Hier sollen Werte von bis zu 19 Grad erreicht werden. „Meine Güte, was für eine Wetter-Entwicklung“, zeigt sich Dominik Jung („wetter.net„) überrascht. Ob womöglich sogar die 20-Grad-Marke geknackt wird, werden die genaueren Vorhersagen der nächsten Tage zeigen.