Wetter in NRW: Irre Prognose – wackelt jetzt dieser Uralt-Rekord?

Wetter in NRW: Am Wochenende locken frühlingshafte Temperaturen vor die Tür. (Symbolbild)

Das Wetter in NRW schickt uns im Februar auf eine wilde Achterbahnfahrt. Nach der Kältepeitsche mit Schnee und Eis in den vergangenen Wochen winken am Wochenende frühlingshafte Temperaturen in NRW.

Jetzt könnte das Wetter sogar einen alten Februar-Rekord knacken.

Wetter in NRW knackt 20-Grad-Marke

Es sind irre Zahlen. Erst vor wenigen Tagen fielen die Temperaturen in NRW nachts teilweise auf minus 20 Grad. An diesem Wochenende kannst du hingegen im T-Shirt aus dem Haus gehen.

Nach Schnee und Eis winkt jetzt der Frühling in NRW. Foto: IMAGO / HMB-Media

Nach Schnee und Eis winkt jetzt der Frühling in NRW.

Denn nach den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) knackt das Thermometer dann erneut die 20-Grad-Marke - allerdings im positiven Bereich.

Jetzt wackelt sogar ein Rekord, den das Wetter einst in Deutschland aufstellte.

Knackt NRW den Wetter-Rekord?

Die Rede ist vom bisher heißesten Februar-Tag seit Aufzeichnung der Temperaturen in Deutschland. Der wurde nach Angaben vom Onlineportal „Daswetter.com“ im Jahr 1900 in Jena aufgestellt.

+++ NRW: Umweltschützer wollen am Rhein Müll sammeln – plötzlich machen sie eine schreckliche Entdeckung +++

Damals kletterte das Thermometer im Februar auf sagenhafte 23,1 Grad. Ob der Rekord in diesem Jahr fällt? Wenn dann wohl nur an diesem Wochenende. Denn ab der kommenden Woche sollen die Temperaturen wieder sinken.

Die Temperaturen in NRW in den folgenden Tagen:

Freitag: 10 bis 13 Grad, nachts Abkühlung bis 2 Grad

Samstag 14 bis 18 Grad, nachts Abkühlung bis 3 Grad

Sonntag: 17 bis 20 Grad, nachts Abkühlung bis 0 Grad

Montag: 15 bis 19 Grad, nachts Abkühlung bis 2 Grad

Im Vergleich zum letzten Jahr hielt der Winter durch die Kältewelle der vergangenen Wochen das, was er verspricht. Denn 2020 ging nach dem Winter 2006/07 als zweitwärmster Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in die Geschichte ein. (ak)