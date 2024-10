Wetter in NRW: Winter-Prognose lässt Expertin zittern – „Richtig knackig“

Das Wetter in NRW zeigt uns mittlerweile die kalte Schulter. In der Nacht auf Samstag (12. Oktober) drohen in höheren Lagen von Sauerland und Eifel mal wieder Minusgrade. Auch in tieferen Lagen schafft es das Thermometer maximal auf vier Grad.

Das ist allerdings noch nichts im Vergleich zu dem, was uns im Winter in NRW erwarten könnte. Meteorologen schauen mittlerweile genauer hin, wie sich die Wetter-Prognosen entwickeln.

++ Stau-Wahnsinn zu Herbstferien-Beginn in NRW – diese Baustelle kostet tierisch Nerven ++

Wetter in NRW: Winter-Prognose hat es in sich

Klirrende Kälte und eine dichte Schneedecke an Heiligabend. Wer wünscht nicht mal wieder den Kontrast von sattem Tannengrün und weißer Pracht an Weihnachten? Die bisherigen Prognosen des CFS-Langzeitmodells geben allerdings wenig Anlass zur Hoffnung darauf. Demnach soll der Winter im Durchschnitt rund ein bis zwei Grad wärmer werden als in den vergangenen drei Jahrzehnten.

Auch interessant: Erst Eurowings-Schock am Flughafen Köln/Bonn – plötzlich irre Szenen auf dem Rollfeld

Das schließt jedoch einzelne Ausreißer nicht aus. Einen solchen hat Wetter-Expertin Kathy Schrey in einer Prognose für den Zeitraum um den 9. Dezember ausgemacht. Da könnte ein Tiefdruckgebiet den Weg freimachen für kalte Polarluft aus dem Norden. Die Rede ist von -10 Grad im Bereich von über 1.500 Metern über der Erde. „Das wäre richtig knackig, auch am Boden“, prognostiziert die Expertin bei „wetter.net„.

Zerplatzt der Traum der Weißen Weihnacht erneut?

Freunde der Weißen Weihnacht müssen jedoch ganz stark sein. Denn im Gegensatz zur Lage Anfang des ersten Wintermonats deuten die Wetter-Modelle auf einen äußert milden 24. Dezember hin. Schuld daran sind warme Luftmassen, die aus dem Südwesten nach NRW strömen sollen.

Mehr Themen:

Dazu sei gesagt, dass die Langzeitberechnungen längst keine Garantie sind, sondern vorläufige Tendenzen abbilden sollen. Das letzte Wort nach einem Jahrzehnt ohne Weiße Weihnacht in NRW ist also noch nicht gesprochen.