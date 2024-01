Wetter in NRW: Kommt der harte Winter schon bald zurück? Experte wird deutlich

Nach dem Wintereinbruch Mitte Januar und ein paar ordentlich kalten Nächten steht zum Ende des Monats Januar eher frühlingshaftes Wetter in NRW an. Der plötzliche Temperaturunterschied fällt sogar ziemlich extrem aus (DER WESTEN berichtete).

Doch wie lange werden sich die milden Temperaturen halten – noch bis in den Februar hinein? Oder steht NRW ein erneuter Wetter-Umschwung bevor? War’s das mit dem Winter? Wetter-Experte Dominik Jung von „wetter.net“ gibt eine erste Prognose ab.

Wetter in NRW: Von -20 auf +10 Grad

Die Nacht von Freitag (19. Januar) auf Samstag war die bisher kälteste in diesem Winter mit bis zu -20 Grad. Tage- und nächtelang haben wir uns in dicke Mäntel gewickelt, Handschuhe, Mütze und Schal angezogen und kamen sogar in Schnee-Genuss. Doch: „Damit ist bald Schluss“, sagt Meteorologe Jung.

Auch interessant: Wetter in NRW: Irre Wende – Experte kann es kaum glauben

Denn: Am Montag (22. Januar) kommt die „große Wetterwende“! Dann strömt mildere Luft nach NRW hinein und es wird „deutlich wärmer“. Das heißt Plus-Grade bis in den zweistelligen Bereich. Doch nicht nur das, auch der verhasste Regen kehrt zurück. Es wird windig und nass. „Kein schönes Frühlings-Wetter“, muss der Experte verkünden.

Frühlingsstart im Januar

Am Samstag (20. Januar) noch Sonne und traumhaftes Winterwetter, am Montag schon wieder Tauwärme und Matsch auf den Straßen. Und laut Jung wird es ab dann eine Weile dauern, bis das Wetter wieder zu einem schönen Spaziergang im Freien einlädt.

Die ganze Woche bleibt es trüb, nass und windig – dafür aber nicht so kalt wie zuletzt. Doch ist das vor allem für Winterfreunde wohl kaum ein Trost. Sie wollen wissen: Kommt der Winter danach denn noch mal zurück? Vielleicht im Februar?

Wetter in NRW mit Winter-Comeback?

Der Experte kann das so weit im Voraus natürlich noch nicht sicher sagen. Aber laut ersten Prognosen dürfte es bis Anfang Februar wohl wieder etwas kühler werden, doch von den Temperaturen der letzten Tage bleiben wir weit entfernt. Dafür ist wenig Niederschlag angesagt.

Mehr News:

Bei Temperaturen um die fünf Grad wäre daraus sowieso kein Schnee geworden. „Dauerfrost ist da erst mal nicht zu erwarten“, muss Jung enttäuschen. Auch bis Mitte Februar soll es dafür wohl zu mild bleiben. Ein Wintereinbruch wie zuletzt sei daher „eher unwahrscheinlich“, betont der Experte im YouTube-Video von „wetter.net“.