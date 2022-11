Wetter in NRW: Plötzlich Winter? Experte in Sorge – „Will nicht den Teufel an die Wand malen“

Die ersten Weihnachtsmärkte öffnen ihre Pforten und passend dazu stellt sich auch das Wetter in NRW auf die kalte Jahreszeit ein.

Nachdem es lange so aussah als hätte das Wetter in NRW schlichtweg keine Lust auf den Winter, folgten nun tatsächlich einige deutlich kältere Tage. Doch ist das jetzt tatsächlich ein Wintereinbruch? Bei einigen Experten kommen Sorgen auf.

Wetter in NRW stellt sich auf den Winter ein

„Da ist er also, der große Wintereinbruch“, betont Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“. Passend zu der bevorstehenden Adventszeit zeigt sich das Wetter in NRW von seiner winterlichen Seite. In einigen Teilen Deutschlands rieselte in der Nacht zu Sonntag, 20. November, sogar schon der erste Schnee vom Himmel. In Kassel wurden sechs Zentimeter Neuschnee verzeichnet.

Jung ist jedoch alarmiert. „Ich will nicht den Teufel an die Wand malen“, meint der Experte. Ihm zufolge könnte das der erste und letzte Schnee in diesem Jahr gewesen sein. Nicht selten werde es im November so richtig kalt und im Dezember hingegen mild. Trotzdem ist für den Meteorologen klar: „Im Winter werden die Wetterkarten völlig neu gemischt.“

Mehr News:

Schließlich sei der Kälteeinbruch am Wochenende nur von kurzer Dauer. So startet die neue Woche am Montag, 21. November, mit sechs Grad in NRW. Die Kältefront durch das Sturmtief „Uschi“ habe dann keine Chance mehr, so der Wetterexperte.

Wetter in NRW wird milder

Auch in den kommenden Tagen setzen sich milde Temperaturen durch. So können sich die Menschen im Bundesland am Donnerstag, 24. November, über bis zu 9 Grad freuen. Dominik Jung ist sich sicher: Das erste Adventswochenende wird mit bis zu 14 Grad deutlich wärmer.