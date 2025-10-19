Jahrhundertwinter in NRW? Wetter-Experte deutlich: „Keinesfalls ausgeschlossen“

Der Herbst ist im vollen Gange und lebt sich in diesen Tagen mächtig aus. Doch der Winter nähert sich mit großen Schritten. Aber wie viel „Winter“ bekommen wir dieses Jahr? Muss sich NRW im wahrsten Sinne des Wortes warm anziehen?

Die letzten Jahre zeigte sich der Winter von seiner recht milden Seite – auch als Folge des Klimawandels kam es in NRW und nahezu ganz Deutschland zu wenig Eis und Schnee. Wird sich das 2025 wieder ändern? Diplom-Meteorologe Dominik Jung äußert seine Prognose.

Wartet auf NRW ein Hammer-Winter?

Die Tage werden kürzer, die Nächste wieder kälter. Die ersten holen ihre Winterjacken und die warmen Sachen schon vom Dachboden. Langsam aber sicher kommen die richtig kalten Tage. Doch wie kalt wird es in diesem Jahr wirklich?

Im November prognostiziert Jung noch ein recht mildes Wetter – ähnlich der letzten Jahre. Vor allem in NRW dürfte der XXL-Wintereinbruch nicht zu erwarten sein. Im Süden des Landes könnte es dann Richtung Dezember deutlich kälter werden.

Doch den ganz großen Winter wird es laut Jung in diesem Jahr wohl eher nicht geben. Auf den Weihnachtsmärkten wird man den Glühwein und den Punsch also wohl bei milden Temperaturen statt im Winter-Wunderland genießen müssen.

Eis und Schnee im neuen Jahr?

Anders könnte es hingegen zu Beginn des Jahres 2026 aussehen. „Einen Jahrhundertwinter mit Eis und Schnee kann es immer mal wieder geben“, so Jung. „Auch in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren. Auch in Zeiten der globalen Erwärmung kann es immer noch extrem kalte Winter geben“, machte der Wetter-Experte deutlich.

„Es ist keineswegs ausgeschlossen“, macht Jung klar. Allerdings relativierte der Experte ein solches Szenario schnell. Denn ein harter Winter würde für NRW und ganz Deutschland ein enormer Ausreißer werden.